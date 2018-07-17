Глава КНДР подверг критике местных чиновников "за долгострой"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поверг критике местных чиновников в связи с отложенным проектом строительства элетростанции. Об этом со ссылкой на государственные СМИ КНДР во вторник сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс", отмечая, что это второй случай критики положения в экономике за последние недели.

Как отмечает агентство "Ассошиэйтед пресс", для государственных СМИ в Северной Корее довольно необычно показывать как Ким критикует чиновников. Некоторые эксперты считают, что Ким пытается таким образом создать основания для проведения реформ в области экономики. В последний раз недовольство Кима проявилось во время посещения строительной площадки на север-востоке страны. После того, как чиновники рассказали ему о проекте и о задержках в строительстве, он был "безмолвен" и "очень разъярен", сообщает Корейское центральное информационное агентство (ЦТАК).

Первоначально план строительства этой электростанции был заложен в начале 1980-х годов покойным дедом Кима, основателем Северной Кореи Ким Ир Сеном. Нынешний лидер КНДР критиковал чиновников провинции и округа за то, что они "не отправили ему письмо о ситуации". Ранее в этом месяце, во время посещения двух текстильных фабрик, Ким также раскритиковал чиновников за плохое техническое обслуживание зданий, неспособность модернизировать производственные линии, недостаток опыта и другие проблемы.