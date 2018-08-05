Миссия НАТО в Афганистане сообщила о гибели военнослужащих

Трое чешских военнослужащих из миссии НАТО в Афганистане погибли при подрыве террориста-смертника на востоке страны. Об этом сообщил представитель чешской армии. Еще один военнослужащий-американец и два солдата афганской армии получили ранения. По данным СМИ, к взрыву причастны члены радикального движения "Талибан".

Боевая операция НАТО в Афганистане завершилась в 2014 году. Небоевая миссия "Решительная поддержка" началась 1 января 2015 года. В июле на саммите НАТО в Брюсселе было принято решение продлить миссию в Афганистане до 2024 года.

После вывода основного контингента войск НАТО из Афганистана внутренний конфликт в стране обострился. Радикальные исламисты из "Талибана" регулярно устраивают теракты и нападения на афганских и иностранных военных. Пентагон неоднократно заявлял, что российские власти оказывают поддержку талибам, под видом помощи в борьбе с афганской ячейкой террористической группировки "Исламское государство". Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал подобные обвинения безосновательными.

