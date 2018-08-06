Дроны-террористы и барнаульцы-экстремисты

Доброе утро!

В субботу в Амстердаме прошел традиционный гей-парад, в Париже открылись очередные Gay Games, а в Петербурге задержали около 30 участников одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ. Но это как бы не новость, новости вот:

Тела погибших в ЦАР российских журналистов доставлены в России. При перевозке потерялось свидетельство о смерти Орхана Джемаля.

Временного поверенного в делах России в США вызвали в Госдеп – побеседовать об использовании фейсбука для раскола американского общества и пропаганды агрессии. Герой американских боевиков Стивен Сигал стал спецпредставителем российского МИДа по российско-американским гуманитарным связям.

Колумбия и США отвергли обвинения президента Венесуэла Николаса Мадуро в причастности к организации покушения на него с помощью дронов.

Щит любви

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро в субботу вечером (утверждают венесуэльские власти) атаковали дроны со взрывчаткой – прямо на военном параде. До президента дроны не долетели, но семь гвардейцев получили ранения. Мадуро утверждает, что его спас “щит любви” (видимо, так он называет пуленепробиваемое одеяло, в которое его оперативно завернули), а власти страны задержали шесть человек и настаивают, что следы организаторов ведут в Колумбию и США. Колумбия и США эти обвинения отвергают, ответственность за нападение взяла на себя местная группировка “Soldados de Franelas”.

Пресс-конференция министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса выглядела очень серьезно.

Вторая машина

По данным группы по расследованию гибели в ЦАР российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, их машина все время передвигалась в колонне из двух автомобилей, но другую машину убийцы почему-то пропустили. Расследовательская группа создана Михаилом Ходорковским. Почему журналисты изменили первоначально намеченный маршрут, по-прежнему не ясно.

Тела погибших журналистов доставлены в Россию. При перевозке было потеряно свидетельство о смерти Орхана Джемаля. Похороны Александра Расторгуева пройдут в Москве 7 августа.

Отказался от исповеди

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов, приговоренный в России к 20 годам, держит голодовку 85-й день. Тюремное начальство города Лабытнанги сообщает, что к Сенцову приходил местный священник, но режиссер ему исповедоваться не стал. Ранее в тюремную больницу к Сенцову не пустили священника Апостольской православной церкви. В субботу в Москве прошел организованный Алексеем Медведевым флешмоб “Олег, живи!” в поддержку режиссера. Никого не задержали.

Российско-американские гуманитарные связи

Временного поверенного в делах России в США вызвали в Госдепартамент, чтобы получить объяснения касательно использования фейсбука для пропаганды насилия и раскола в США (о выявлении множества фейковых аккаунтов, работающих в духе пригожинской “фабрики троллей”, Facebook объявил 31 июля). В США в связи с этим готовят новый пакет санкций против России; Россия, со своей стороны, придумала механизм приостановки деятельности финансируемых из США некоммерческих организаций.

В то же время былая звезда американских боевиков Стивен Сигал получил пост в российском МИДе: теперь он “спецпредставитель по российско-американским гуманитарным связям” и к своей работе относится очень серьезно. Сегодня в Москве глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев будет встречаться с американским сенатором-республиканцем Рэндом Полом.

Уголовщина

Бухгалтер Пола Манафорта , бывшего помощника Дональда Трампа, признала, что подделывала для него документы, чтобы скрыть доходы из иностранных источников. Она заключила сделку со следствием, поэтому дальше может быть интересно.

, бывшего помощника Дональда Трампа, признала, что подделывала для него документы, чтобы скрыть доходы из иностранных источников. Она заключила сделку со следствием, поэтому дальше может быть интересно. Барнаул стал новой столицей российского экстремизма. Уже трех человек там обвинили в этом страшном преступлении на основании мемов из ВКонтакте – почитайте интервью с одним из них.

стал новой столицей российского экстремизма. Уже трех человек там обвинили в этом страшном преступлении на основании мемов из ВКонтакте – почитайте интервью с одним из них. ФСБ завела шестое уголовное дело на учителя из Орловской области, автора проукраинских стихов Александра Бывшева (“призывы к экстремистской деятельности через интернет”).

“Мемориал” признал политзаключенными 29 Свидетелей Иеговы (их тоже обвиняют в экстремизме).

Катастрофы, траур, стихийные бедствия

Траур сегодня объявлен в Красноярском крае – там разбился вертолет, погибли 18 человек.

В Чечне траур был на выходных: там похоронили умершего в заключении в Омске Юсупа Темерханова – участвовали Рамзан Кадыров, Магомет Даудов, Адам Делимханов. Темерханов был осужден в 2013 году за убийство полковника Юрия Буданова, отсидевшего срок за убийство в 1999 году чеченской девушки Эльзы Кунгаевой.

В Сочи ребенок утонул в канаве ливневой канализации (и власти говорят, что это нормально).

В Индонезии – новое землетрясение, свыше 80 погибших.

В швейцарских Альпах разбился старый “Юнкерс-52”, на котором катали туристов. Погибли 20 человек.

Ссылок сегодня много.

Об истории советской борьбы с “реакционным менделизмом-морганизмом” рассказывается тут (к 70-летию разгрома советской генетики). Здесь – история Юрия Марра, поэта и сына академика Николая Марра, тоже в свой срок разгромленного.

Первая серия “Краткого курса по литэкономии” объясняет истинное экономическое содержание диккенсовского “Оливера Твиста”: это роман об английской индустриальной революции и ее последствиях для огромного числа нищенствовавших британцев.

Если хотите узнать, как совокуплялись динозавры, то вам сюда. Если вас больше интересует нынешнее массовое вымирание демократий, то вот тут этот процесс пытается осмыслить Роджер Берковиц (с помощью Ханны Арендт).

Искренне Ваши,

Семь Сорок