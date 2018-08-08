Краденые новости

Доброе утро!

В Москве похоронили убитых в Центральноафриканской республике военного репортера Орхана Джемаля, документалиста Александра Расторгуева и фотографа Кирилла Радченко. Репортаж с трех разных кладбищ читайте здесь, а в этом мире все без особых перемен:

В России появляются все новые и новые сообщения об уголовных и административных делах за лайки и репосты в соцсетях. Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае (где таких дел как-то уж очень много) сказал, что юзеры сами виноваты.

В колонии продолжают издеваться над заключенным Евгением Макаровым – это его избивают на видео, публикация которого положило начало волне уголовных дел против сотрудников ФСИН в разных регионах России.

Навальный объявил день единого голосования 9 сентября днем протестов против пенсионной реформы.

В Беларуси прошли обыски в трех оппозиционных изданиях. Три журналистки задержаны. Их обвиняют в краже новостей с сайта государственного Белорусского телеграфного агентства.

ФСИН=ГУЛАГ

Заключенного Евгения Макарова , видео избиения которого опубликовала в конце июля “Новая газета”, перевели в другую колонию и там отправили в ШИЗО – за то, что он отказался мыть унитаз под видеозапись. Колония таким образом использует тюремные “понятия”, чтобы давить на заключенных.

, видео избиения которого опубликовала в конце июля “Новая газета”, перевели в другую колонию и там отправили в ШИЗО – за то, что он отказался мыть унитаз под видеозапись. Колония таким образом использует тюремные “понятия”, чтобы давить на заключенных. Состояние украинского режиссера Олега Сенцова , который голодает в заполярной российской колонии уже 87 дней, по оценке его адвоката Дмитрия Динзе, ухудшается, но от госпитализации он отказался. Пресс-служба ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу утверждает, что никаких ухудшений нет.

, который голодает в заполярной российской колонии уже 87 дней, по оценке его адвоката Дмитрия Динзе, ухудшается, но от госпитализации он отказался. Пресс-служба ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу утверждает, что никаких ухудшений нет. В Московском управление ФСИН, соответственно, говорят, что никаких проблем со здоровьем у двух москвичек, обвиняемых по делу “Нового величия”, нет. Тем не менее, 19-летнюю Марию Дубовик перевели в больницу “Матросской тишины”, где уже находится 18-летняя Анна Павликова.

Мария Алехина с соратниками пришли к зданию ФСИН в Москве с наклейками “ФСИН=ГУЛАГ”, “убийства”, “пытки”, “рабский труд”. Из здания вышел сотрудник и сказал подать все в письменной форме. Они и предъявили.

Сами виноваты

За день стало известно о новых уголовных делах за картинки, лайки и репосты в соцсетях:

В Туве задержали журналистку за опубликованные во “ВКонтакте” четыре года назад фотографии, сделанные в нацистской Германии (на них, разумеется, присутствуют Гитлер и свастика);

В Твери “эшники” под видом водопроводчиков пришли с обыском к 46-летнему Сергею Соколову (он, по их словам, в своих постах унижал достоинство по признакам расы, национальности, языка или происхождения);

В Красноярске признали невменяемым бывшего охранника, ранее обвиненного в экстремизме за то, что сохранял себе на страничку всякие разные картинки.

В городе Бийске Алтайского края 16-летнего школьника оштрафовали на 50 тысяч рублей за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" (ПНСОСН) во “ВКонтакте” посредством картинок “молодых людей” с “полуобнаженными частями тела” (до этого, правда, школьник довольно остроумно троллил городскую администрацию, одновременно подавая заявки на взаимоисключающие по смыслу митинги).

В Новосибирске обошлось без уголовщины: там после обнаружения экспертом “признаков” той самой ПНСОСН просто удалили из сети номер университетского журнала, посвященный толерантности.

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин, комментируя заведенные там уголовные дела за репосты, посетовал на низкую правовую культуру молодежи и добавил, что “люди, которые привлекаются, сами виноваты”.

Слегка парадоксальные новости

В Беларуси прошли обыски в редакциях трех оппозиционных изданий и на квартирах у сотрудников. Задержаны журналисты, их обвиняют в “несанкционированном доступе” к сайту государственного Белорусского телеграфного агентства. То есть как будто бы воровали у государства новости про Лукашенко.

прошли обыски в редакциях трех оппозиционных изданий и на квартирах у сотрудников. Задержаны журналисты, их обвиняют в “несанкционированном доступе” к сайту государственного Белорусского телеграфного агентства. То есть как будто бы воровали у государства новости про Лукашенко. ФСБ ответила на апелляционную жалобу Telegram в Верховный суд России. В ответе говорится, что требование предоставить ей ключи шифрования не нарушает тайну переписки. Видимо, потому что ФСБ о содержании вашей переписки никому не расскажет.

в Верховный суд России. В ответе говорится, что требование предоставить ей ключи шифрования не нарушает тайну переписки. Видимо, потому что ФСБ о содержании вашей переписки никому не расскажет. Саудовская Аравия в ответ на правозащитный твит канадского МИДа объявила канадского посла персоной нон-грата, приостановила всякое сотрудничество и авиасообщение и подняло целую кампанию в твиттере про вмешательство во внутренние дела суверенного государства (включавшую в себя угрозу теракта). Резкость реакции остается необъяснимой.

в ответ на правозащитный твит канадского МИДа объявила канадского посла персоной нон-грата, приостановила всякое сотрудничество и авиасообщение и подняло целую кампанию в твиттере про вмешательство во внутренние дела суверенного государства (включавшую в себя угрозу теракта). Резкость реакции остается необъяснимой. В Аргентине развернулся коррупционный скандал, затрагивающий бывшего президента страны Кристину Киршнер. Обвинения строятся на восьмитомных дневниках министерского шофера, в которых говорится, как он перевозил килограммы взяток (он их взвешивал) и оригиналов которых не существует.

Пенсия и выборы

Сегодня российский ЦИК рассмотрит сразу три заявки на проведение референдума о пенсионной реформе. Навальный – не дожидаясь, пока ЦИК их все отклонит – объявил единый день голосования 9 сентября единым днем протеста против этой реформы. Он же обратил внимание на выдающийся предвыборный ролик, из которого следует, что на выборы 9 сентября не пойдут только геи в плохом смысле.

Ссылки начнем сегодня с полярников.

Северу посвящен весь июльский номер “Звезды” (видимо, в порядке борьбы с жарой). Тут любопытные сюжеты из истории Норильска, или вот целый трактат о советской (военной) арктической программе.

Фотография. Отрывок из книги филолога Юрия Левинга “Революция зримого: образы на сетчатке” – о революции в искусстве фотографии, истории жанра автопортрета и природе пристрастия людей к селфи. Или забавная история из послевоенной Америки, где работающие женщины казались такой аномалией, что про них снимали фотоэссе на 12 страниц.

Разговор с любительницей покинутых человеком сооружений Ланой Сатор, которая устраивает “полазки” по “заброшкам” и выкладывает снимки в инстаграм, или рассказ о знаменитом мизантропе, режиссере Отто Премингере (1905–1986).

Искренне Ваши,

Семь Сорок