Сенат Аргентины проголосовал против легализации абортов до 14 недели беременности. Обсуждение закона продолжалось 15 часов. За принятие документа проголосовал 31 сенатор, против – 38. В Буэнос-Айресе после решения Сената произошли столкновения между сторонниками легализации абортов и полицией. Об этом сообщает Associated Press.

В настоящее время медицинское прерывание беременности в Аргентине разрешено только в случае изнасилования или угрозы для жизни матери. Два месяца назад нижняя палата парламента страны одобрила легализацию абортов, но потом мнения депутатов разделились. Против принятия закона выступили также президент Маурисио Макри и Папа римский Франциск, который родился в Аргентине. В поддержку легализации абортов выступала глава аргентинского отделения правозащитной организации Amnesty International Мариэла Белски.

Ежегодно в Аргентине совершают около полумиллиона нелегальных абортов. Из-за этого, по подсчётам активистов, за последние 35 лет погибли три тысячи женщин.