Шабат не задался

Добрый день!
“Шабат у меня не задался с самого утра”, – начал свой вчерашний пост во “ВКонтакте” лидер сионистской организации “Шахар” Александр Каргин. Цент по борьбе с экстремизмом провел обыск в офисе Московской еврейской общины, где часто бывает Каргин, обыск и обнаружил там литературу антисемитского содержания. Все остальное примерно так же:
- В России появляются все новые и новые сообщения об уголовных и административных делах за картинки и репосты в соцсетях. Сообщения о “фабриках троллей” тоже есть.
- Путин пообещал Макрону “откликнуться” на голодовку Олега Сенцова.
- В Беларуси отпустили всех журналистов, задержанных по делу о “воровстве новостей” с сайта государственного новостного агентства.
- Национальная армия Ливии, контролирующая восточные области страны, просит Путина прийти и молча поправить всё.
“А менты нам не кенты” – как минимум, онлайн
- В конце мая двух жителей Екатеринбурга арестовали по делу об “экстремистском сообществе АУЕ”. (АУЕ расшифровывается как “арестантский уклад един” или “арестантское уркаганское единство”, и вот тут об этом странном феномене подробно рассказано.) Арестованные – бывший российский военный и его (беременная в данный момент) жена – модерировали паблик во “ВКонтакте”, где постили картинки с подписями в духе воровской романтики (“Люби меня как роза воду, а я тебя как вор свободу”) и продавали “тюремные” сувениры вроде нардов и четок. Дело расследует центральный аппарат ФСБ, обвиняемых привезли в СИЗО “Лефортово”: призывы к экстремизму через интернет.
- Студента из Ставрополя арестовали на трое суток за репост статьи из блога Ильи Варламова, в которой рассказывалось о музее Второй мировой войны в Гданьске. На одной из фотографий из музея был (прямо даже не понятно, как он туда попал!) флаг нацистской Германии со свастикой: соответственно, демонстрация нацистской символики.
Дополнительная литература: захватывающе интересный монолог человека из Чебоксар, которого условно осудили по уголовной статье за отправку четырех порнокартинок в коллективном чате во “ВКонтакте”; инструкции о том, как вести себя, если какое-то такое дело завели в связи с вашей сетевой активности; интервью с жительницей Барнаула Марией Мотузной, после твита которой “Меня зовут Маша, мне 23 года и я экстремистка” валом повалили рассказы о похожих случаях.
P.S. Пока полиция ловит случайных юзеров, департамент социальных коммуникаций, управления социальных сетей и индивидуальных коммуникаций Администрации губернатора Самарской области руководит троллями, и там все серьезно: “Ребят, по нашей работе будут проводить аудит: кто сколько комментирует! Комментировать должны все!”
Хотя и в реале тоже
- На нескольких граждан, присутствовавших в четверг на заседании суда о продлении ареста 18-летней Анне Павликовой, обвиняемой по делу “Нового величия”, составили административные протоколы о неповиновении приставам: граждане выкрикивали в суде “провокационные лозунги” и вообще вели съемку.
- Сотрудники ярославской колонии, арестованные по делу о пытках, утверждают, что начальник колонии Дмитрий Николаев лично приказал пытать заключенного Евгения Макарова. Комитет против пыток ООН потребовал от России наказать всех причастных к его избиению.
Дополнительная литература: довольно интересное исследование о том, с чем чаще всего российские граждане обращаются в полицию и поучительный тест о знании современного правосудия (в разных странах).
Отзывчивый Путин
В ходе телефонного разговора с Путиным президент Франции Эммануэль Макрон выразил опасения за жизнь украинского кинорежиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам тюрьмы, и сказал, что требуется “срочное гуманитарное решение”. Путин пообещал откликнуться. Так говорит Елисейский дворец. В сообщении на сайте Кремля имя Сенцова не упоминается.
ЕСПЧ, который принял к рассмотрению жалобу Сенцова, требует в качестве обеспечительной меры перевести его в гражданскую больницу поближе к дому, то есть в Симферополь. В пресс-релизе российского ФСИН говорится, что Сенцов отказался от гражданской клиники, потому что не считает себя больным.
Дополнительная литература. Большое интервью с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе. И несколько видеороликов, в которых российские и польские актеры читают его рассказы: “Школа”, “Детство”, “Завещание”, “Собака” (то есть “Пёс”, потому что это по-польски, с участием Даниэля Ольбрыхского) и “Бабушка”, тоже по-польски.
Хорошие новости
- В Беларуси отпустили всех журналистов, задержанных по делу о “воровстве новостей” у агентства “БелТА”. Попытка разобраться, что это было, тут.
- Рособрнадзор выдал Европейскому университету в Петербурге новую лицензию на образовательную деятельность. Вот здесь интервью с ректором ЕУ Николаем Вахтиным, взятое незадолго до этого радостного события.
Россия в Африке
- Представители одной из двух главных сил в Ливии – Национальной армии Ливии, контролирующей восточные области государства, считают, что их страну может спасти только вмешательство России и лично Путина. Что думает Путин по этому поводу, пока неизвестно.
- Здесь же рассказывается, что делает Россия в Центральноафриканской республике.
Утраты
- В возрасте 34 лет умер стрит-артист Александр Жунев, прославившийся своим граффити с распятым Гагариным.
- В Карелии, в Кондопоге дотла сгорела деревянная церковь XVII века.
- Здесь и здесь некрологи актеру, режиссеру и театральному педагогу Дмитрию Брусникину.
Субботнее чтиво
- Практические вопросы. Как завещать свое тело науке, если ты живешь в России, и как обстоят дела с инклюзивным обучением людей с особыми образовательными потребностями, тоже в России (раньше таких людей считали необучаемыми, теперь необучаемость отменили).
- Как живется физикам непосредственно перед испытанием ядерной бомбы, которую они же и создали (отрывок из книги Джеймса Глика “Гений. Жизнь и наука Ричарда Фейнмана”) и как работается погонщикам лавин (sic!) на Кавказе.
- Начало книги американского философа Юджина Такера “Звездно-спекулятивный труп”: он трактует философскую классику как романы ужасов, и получается нескучно.
- Литературные мелочи. Ранняя поэма Виктора Кривулина про поездку в Комарово (хулиганская, разгильдяйская) и отрывок из романа Аллы Хемлин “Заморок” (он выходит в издательстве Corpus).
Искренне Ваши,
Семь Сорок
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