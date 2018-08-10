Шабат не задался

Добрый день!

“Шабат у меня не задался с самого утра”, – начал свой вчерашний пост во “ВКонтакте” лидер сионистской организации “Шахар” Александр Каргин. Цент по борьбе с экстремизмом провел обыск в офисе Московской еврейской общины, где часто бывает Каргин, обыск и обнаружил там литературу антисемитского содержания. Все остальное примерно так же:

В России появляются все новые и новые сообщения об уголовных и административных делах за картинки и репосты в соцсетях. Сообщения о “фабриках троллей” тоже есть.

Путин пообещал Макрону “откликнуться” на голодовку Олега Сенцова.

В Беларуси отпустили всех журналистов, задержанных по делу о “воровстве новостей” с сайта государственного новостного агентства.

Национальная армия Ливии, контролирующая восточные области страны, просит Путина прийти и молча поправить всё.

“А менты нам не кенты” – как минимум, онлайн

В конце мая двух жителей Екатеринбурга арестовали по делу об “экстремистском сообществе АУЕ” . (АУЕ расшифровывается как “арестантский уклад един” или “арестантское уркаганское единство”, и вот тут об этом странном феномене подробно рассказано.) Арестованные – бывший российский военный и его (беременная в данный момент) жена – модерировали паблик во “ВКонтакте”, где постили картинки с подписями в духе воровской романтики (“Люби меня как роза воду, а я тебя как вор свободу”) и продавали “тюремные” сувениры вроде нардов и четок. Дело расследует центральный аппарат ФСБ, обвиняемых привезли в СИЗО “Лефортово”: призывы к экстремизму через интернет.

. (АУЕ расшифровывается как “арестантский уклад един” или “арестантское уркаганское единство”, и вот тут об этом странном феномене подробно рассказано.) Арестованные – бывший российский военный и его (беременная в данный момент) жена – модерировали паблик во “ВКонтакте”, где постили картинки с подписями в духе воровской романтики (“Люби меня как роза воду, а я тебя как вор свободу”) и продавали “тюремные” сувениры вроде нардов и четок. Дело расследует центральный аппарат ФСБ, обвиняемых привезли в СИЗО “Лефортово”: призывы к экстремизму через интернет. Студента из Ставрополя арестовали на трое суток за репост статьи из блога Ильи Варламова, в которой рассказывалось о музее Второй мировой войны в Гданьске. На одной из фотографий из музея был (прямо даже не понятно, как он туда попал!) флаг нацистской Германии со свастикой: соответственно, демонстрация нацистской символики.

Дополнительная литература: захватывающе интересный монолог человека из Чебоксар, которого условно осудили по уголовной статье за отправку четырех порнокартинок в коллективном чате во “ВКонтакте”; инструкции о том, как вести себя, если какое-то такое дело завели в связи с вашей сетевой активности; интервью с жительницей Барнаула Марией Мотузной, после твита которой “Меня зовут Маша, мне 23 года и я экстремистка” валом повалили рассказы о похожих случаях.

P.S. Пока полиция ловит случайных юзеров, департамент социальных коммуникаций, управления социальных сетей и индивидуальных коммуникаций Администрации губернатора Самарской области руководит троллями, и там все серьезно: “Ребят, по нашей работе будут проводить аудит: кто сколько комментирует! Комментировать должны все!”

Хотя и в реале тоже

На нескольких граждан, присутствовавших в четверг на заседании суда о продлении ареста 18-летней Анне Павликовой, обвиняемой по делу “Нового величия” , составили административные протоколы о неповиновении приставам: граждане выкрикивали в суде “провокационные лозунги” и вообще вели съемку.

, составили административные протоколы о неповиновении приставам: граждане выкрикивали в суде “провокационные лозунги” и вообще вели съемку. Сотрудники ярославской колонии, арестованные по делу о пытках, утверждают, что начальник колонии Дмитрий Николаев лично приказал пытать заключенного Евгения Макарова. Комитет против пыток ООН потребовал от России наказать всех причастных к его избиению.

Дополнительная литература: довольно интересное исследование о том, с чем чаще всего российские граждане обращаются в полицию и поучительный тест о знании современного правосудия (в разных странах).

Отзывчивый Путин

В ходе телефонного разговора с Путиным президент Франции Эммануэль Макрон выразил опасения за жизнь украинского кинорежиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам тюрьмы, и сказал, что требуется “срочное гуманитарное решение”. Путин пообещал откликнуться. Так говорит Елисейский дворец. В сообщении на сайте Кремля имя Сенцова не упоминается.

ЕСПЧ, который принял к рассмотрению жалобу Сенцова, требует в качестве обеспечительной меры перевести его в гражданскую больницу поближе к дому, то есть в Симферополь. В пресс-релизе российского ФСИН говорится, что Сенцов отказался от гражданской клиники, потому что не считает себя больным.

Дополнительная литература. Большое интервью с адвокатом Олега Сенцова Дмитрием Динзе. И несколько видеороликов, в которых российские и польские актеры читают его рассказы: “Школа”, “Детство”, “Завещание”, “Собака” (то есть “Пёс”, потому что это по-польски, с участием Даниэля Ольбрыхского) и “Бабушка”, тоже по-польски.

Хорошие новости

В Беларуси отпустили всех журналистов, задержанных по делу о “воровстве новостей” у агентства “БелТА”. Попытка разобраться, что это было, тут.

Рособрнадзор выдал Европейскому университету в Петербурге новую лицензию на образовательную деятельность. Вот здесь интервью с ректором ЕУ Николаем Вахтиным, взятое незадолго до этого радостного события.

Россия в Африке

Представители одной из двух главных сил в Ливии – Национальной армии Ливии, контролирующей восточные области государства, считают, что их страну может спасти только вмешательство России и лично Путина. Что думает Путин по этому поводу, пока неизвестно.

– Национальной армии Ливии, контролирующей восточные области государства, считают, что их страну может спасти только вмешательство России и лично Путина. Что думает Путин по этому поводу, пока неизвестно. Здесь же рассказывается, что делает Россия в Центральноафриканской республике.

Утраты

В возрасте 34 лет умер стрит-артист Александр Жунев, прославившийся своим граффити с распятым Гагариным.

В Карелии, в Кондопоге дотла сгорела деревянная церковь XVII века.

Здесь и здесь некрологи актеру, режиссеру и театральному педагогу Дмитрию Брусникину.

Субботнее чтиво

Практические вопросы. Как завещать свое тело науке, если ты живешь в России, и как обстоят дела с инклюзивным обучением людей с особыми образовательными потребностями, тоже в России (раньше таких людей считали необучаемыми, теперь необучаемость отменили).

Как живется физикам непосредственно перед испытанием ядерной бомбы, которую они же и создали (отрывок из книги Джеймса Глика “Гений. Жизнь и наука Ричарда Фейнмана”) и как работается погонщикам лавин (sic!) на Кавказе.

Начало книги американского философа Юджина Такера “Звездно-спекулятивный труп”: он трактует философскую классику как романы ужасов, и получается нескучно.

Литературные мелочи. Ранняя поэма Виктора Кривулина про поездку в Комарово (хулиганская, разгильдяйская) и отрывок из романа Аллы Хемлин “Заморок” (он выходит в издательстве Corpus).

Искренне Ваши,

Семь Сорок