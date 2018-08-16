Верховный суд завалили игрушками

Доброе утро!

У вас уже есть планы на выходные? У Путина тоже: перед тем, как ехать в замок Мезеберг под Берлином встречаться с Ангелой Меркель, он “заедет” в некое винодельческое хозяйство на юге Штирии – на свадьбу главы австрийского МИД Карин Кнайсль. Кнайсль – министр от крайне правой Партии свободы, в которой очень любят Россию, особенно “Единую”. Любят настолько, что готовы даже терпеть снайперов на собственной свадьбе (снайперов австрийские спецслужбы рассадят по крышам для обеспечения безопасности высокого гостя). У простых людей жизнь идет своим чередом:

Прошел “Марш матерей” в поддержку молодых людей, обвиняемых по делу “Нового величия”. Сегодня суд в Москве рассмотрит ходатайство следствия о переводе Анны Павликовой и Марии Дубовик под домашний арест.

В России продолжают заводить дела об экстремизме за лайки и репосты и выносить по ним приговоры, но параллельно идет кампания за смягчение законодательства. Основную мысль россияне уже поняли: в соцсетях лучше ничего, кроме котиков, не лайкать.

11 россиян, отбывающих наказание в Украине, обратились к Путину с просьбой обменять их на украинцев, осужденных в России. Олег Сенцов, требующий освобождения украинских политзаключенных, держит голодовку 95-й день.

В итальянской области Лигурия в связи с обрушением моста в Генуе введено чрезвычайное положение сроком на год. Число погибших превысило 40.

С единорогом за домашний арест

В Москве прошел “Марш матерей” (отцы тоже участвовали) в поддержку обвиняемых по делу “Нового величия” – “экстремистской группировки”, созданной при активном содействии агента ФСБ. Утром в среду двум инициаторам акции, актрисе Яне Трояновой и журналистке Анне Наринской, полицейские принесли домой предостережение прокурора о недопустимости нарушения закона. Параллельно следствие попросило суд перевести 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик из СИЗО под домашний арест (слушание состоится сегодня), а Верховный суд России велел президиуму Мосгорсуда рассмотреть жалобу на арест Анны Павликовой.

В Москве, по оценкам участников, на акцию собрались около тысячи человек. Под проливным дождем они дошли до здания Верховного суда и сложили работавшие лозунгами игрушки у его дверей.

Акции в поддержку обвиняемых по делу “Нового величия” прошли также в Екатеринбурге и Петербурге. Задержаний нигде не было. Фотографии из Москвы, фотографии из Петербурга.

Сегодня Мосгорсуд будет продлевать домашний арест режиссеру Кириллу Серебренникову. Он сидит под этим самым арестом уже год.

Обратились к Путину в письменной форме

Украинский омбудсмен Людмила Денисова собрала по украинским тюрьмам 11 обращений граждан России к Путину – с просьбой обменять их на украинских политзаключенных, сидящих в России. Ранее матери Олега Сенцова, который держит голодовку 95-й день, отказали в просьбе о помиловании ее сына на том основании, что без личного ходатайства осужденного это невозможно. Немедленно освободить Олега Сенцова Россию призвали эксперты ООН.

ВКонтакте с экстремизмом

В России продолжаются шевеления, направленные на смягчение борьбы с “экстремистскими” лайками и репостами. Mail.ru Group, которой принадлежит “ВКонтакте”, где репостить особенно опасно, еще раз обратилась в Госдуму, Минюст и высшие суды с предложением амнистировать осужденных за репосты. Законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты, внесенный в Госдуму в июле, получил поддержку Минкомсвязи. Совет по правам человека при президенте РФ занялся подготовкой поправок в закон об экстремизме. Об этом даже говорят по телевизору – зачем, объясняется тут.

При этом текущие дела суды не закрывают, приговоры выносятся. В суд над Марией Мотузной в Барнауле не явился ни один свидетель обвинения, все перенеслось на конец августа. Житель Северодвинска получил шесть лет колонии за посты в поддержку норвежского массового убийцы Андерса Брейвика, жителю Новосибирска дали 2,5 года условно за какие-то комментарии о мусульманах.

Широкий резонанс, который получили подобные дела, стал основой для бизнеса: у пользователей “ВКонтакте” вымогают деньги (вернее, биткоины) под угрозой доноса на их “экстремистские” репосты.

Бить и унижать временно нельзя

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об избиении заключенных в забайкальской колонии после того, как сборная России по футболу проиграла сборной Хорватии на Чемпионате мира (дело заведено на “неустановленных сотрудников”).

Шесть полицейских, просто так задержавших преподавателя ВШЭ на Ярославском вокзале в Москве и потом над ним поиздевавшихся, получили дисциплинарные взыскания.

Вагнер в Африке

Президент Центральноафриканской республики пришел на празднование 58-летия независимости государства в окружении охранников европейской внешности с нашивками Sewa Security Services. Эту компанию связывают с “поваром Путина” Евгением Пригожиным, финансирующим деятельность российских наемников (“группы Вагнера”).

Журналистская расследовательская группа, созданная Ходорковским для выяснения обстоятельств убийства в ЦАР Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, отвергла версию об ограблении и рассматривает версию о причастности к убийству российских наемников (журналисты приехали снимать фильм именно о них). Выяснилось, что машину, на которой ехали Джемаль с коллегами, кто-то несколько часов ждал в засаде.

Мост Моранди. Вестминстер

В итальянской области Лигурия введен режим чрезвычайного положения сроком на год – после обрушения моста в Генуе. Число жертв превысило 40. Причины катастрофы начнут выяснять, как только закончится поиск погибших. Есть опасность новых обрушений.

Установлена личность водителя, въехавшего в ограждение у здания британского парламента в Лондоне, – это 29-летний гражданин Великобритании суданского происхождения, он отказывается сотрудничать со следствием.

Тем временем в Америке

США ввели санкции против российской компании за сотрудничество с КНДР.

Президент Трамп лишил доступа к секретной информации бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана. Он жестко критикует президента США.

Женщина-трансгендер впервые в истории будет бороться за пост губернатора штата.

Художества

Уличному художнику Бэнкси рассказали в инстаграме, что в Москве проходит его выставка. Выяснилось, что он не имеет к ней отношения. Организатор выставки говорит, что это нормально. Билеты стоят до 1400 рублей. И люди идут – вот репортаж.

рассказали в инстаграме, что в Москве проходит его выставка. Выяснилось, что он не имеет к ней отношения. Организатор выставки говорит, что это нормально. Билеты стоят до 1400 рублей. И люди идут – вот репортаж. Сотрудники Русского музея в Петербурге жалуются в прокуратуру на своего директора, стремящегося реконструировать один из дворов Михайловского дворца. Почему это их беспокоит, рассказывается тут (спойлер: “Все, что сделал Карл Росси, ни в каких ремонтах не нуждается”).

Зато ссылки нуждаются в прочтении

Литература. Отрывок из книжки Марии Пироговской “Миазмы, симптомы, улики: Запахи между медициной и моралью в русской культуре второй половины XIX века”. Или большое интервью с филологом Михаилом Мейлахом обо всем – от обэриутов до Анатолия Наймана.

Кино. О лучших фильмах фестиваля в Локарно рассказывает Дмитрий Волчек.

Самые общие науки. Математика: популярное, насколько это возможно, объяснение, за что Каушер Биркар получил Филдсовскую премию. И философия: Славой Жижек показывает на примерах из текущей политики, почему радикальные перемены одновременно нужны и невозможны: “Главенствующая идеология сегодня является не позитивным видением какого­либо утопического будущего, но циничным бездействием, принятием того, чем «мир на самом деле является»”.

Искренне Ваши,

Семь Сорок