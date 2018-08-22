Соратники Трампа виновны. Боевой Игорек доживет до пенсии

Доброе утро!

Сегодня в России День флага, но ходить по улицам с флагами – как минимум, в Кирове – запрещают, не положено. В остальном так:

Двойной удар: присяжные признали виновным в финансовых преступлениях бывшего главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, бывший адвокат Трампа Майкл Коэн сам признал вину в нарушении правил финансирования предвыборной кампании.

США ввели новые санкции против российских компаний; сразу в двух комитетах Сената США обсуждали дальнейшие санкции в отношении России.

Парламентские слушания о пенсионной реформе в России закончились рекомендацией Геннадия Онищенко избегать холостяцкой жизни – иначе шансы дожить до пенсии резко сокращаются.

Россия подписала соглашение о военном сотрудничестве с ЦАР, а “Калашников” представил боевого робота по кличке Игорек.

Санкции на марше

Сразу два комитета Сената США пять часов допрашивали чиновников Госдепа и Минфина США об эффективности санкций в отношении России. Чиновники отвечали, что санкции работают прекрасно. Расспросы велись в контексте подготовки закона “О защите от агрессии Кремля”, который Конгресс хочет принять, чтобы гарантировать жесткую линию в отношениях с Россией – есть опасения, что действующая администрация США настроена слишком мягко, а Россия при этом не прекращает враждебных действий (Microsoft, например, заявила о новых попытках “русских хакеров” повлиять на предстоящие в ноябре выборы в Конгресс США). При этом:

США удалось убедить Кипр заморозить счета Дерипаски и Вексельберга;

Минфин США наложил санкции на двух россиян, а также на российскую и словацкую компании в рамках укрепления кибербезопасности (предполагается, что Россия создает подводные аппараты, способные повреждать интернет-кабели на дне океана, а попавшие под санкции компании в этом участвуют) и еще на несколько компаний и кораблей, нарушающих санкции ООН против Северной Кореи.

Сегодня вступают в силу санкции, введенные США в связи с отравлением Скрипалей в Великобритании: они запрещают продажу в России товаров и технологий двойного назначения. Великобритания призывает Евросоюз ввести похожие.

Соратники Трампа, досье Стила, разговоры Дерипаски

Присяжные признали виновным в финансовых преступлениях бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта – по восьми пунктам из восемнадцати. Этого достаточно для длительного срока.

Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн сам признал вину, тоже по восьми пунктам, главный из которых – нарушение правил финансирования предвыборной кампании по поручению кандидата в президенты ради его победы на выборах. (Речь идет о плате за молчание любовницам Трампа). Приговор Коэну вынесут 12 декабря.

Суд в США отклонил иск совладельцев “Альфа-банка” Фридмана, Авена и Хана к Кристоферу Стилу (автору того самого досье, в котором говорилось, что у Кремля есть компромат на президента США). Стил назвал основателей “Альфа-банка” приближенными к Путину олигархами, и они добивались опровержения. Тщетно.

Зато Настя Рыбка ничего интересного о влиянии России на американские выборы 2016 года не расскажет – она отдала все записи Дерипаске в обмен на обещание “что-то для нее сделать”. Рыбка сообщила все это американским журналистам перед заседанием суда в Таиланде, где ее обвиняют в организации проституции.

“Стон стоит по стране”

Сказал глава КПРФ Зюганов, критикуя на парламентских слушаниях в Госдуме проект пенсионной реформы. Глава “Справедливой России”, тоже в порядке критики, прочитал стишки про смерть. Депутат Онищенко (которого все помнят за бурную деятельность на посту главы Роспотребнадзора) сказал, что “главный риск для продолжительности жизни – холостяцкая жизнь мужчины”. Целесообразность повышения пенсионного возраста доказывали министр труда Топилин и глава Счетной палаты Кудрин. Все это длилось почти пять часов.

Вне стен Госдумы в связи с пенсионной реформой тоже карнавал: в Москве у активистов “Левого фронта”, ходивших в знак протеста с гробом, отобрали гроб; в Московской области штрафуют за попытку подать уведомление об акции против реформы; в Петербурге в борьбу за право провести референдум о ней вступили сторонники “директора музея трезвости” и любители фильма “Служебный роман”.

Игорек верит Путину

Под Москвой открылась масштабная выставка “Армия-2018”, на которой концерн “Калашников” представил прямоходящего боевого робота по кличке Игорек, а министр обороны России подписал соглашение о военном сотрудничестве с Центральноафриканской республикой. Американский телеканал CNBC утверждает, что на дне Баренцева моря лежит после неудачного испытания в ноябре прошлого года российская ракета с ядерной установкой и что ее теперь собираются найти и поднять. Комментируя это сообщение, Песков призвал верить Путину, а не CNBC.

Украина: Сенцов и Моссад

Сегодня 101-й день голодовки украинского кинорежиссера Олега Сенцова в российской заполярной тюрьме. Накануне в его поддержку прошли акции в Киеве, Москве, Казани, Петербурге. Участников московской акции задержала полиция. Итог – 11 протоколов о нарушении “установленного порядка проведения публичного мероприятия”. Секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников успокоил переживающих за жизнь режиссера: у ФСИН, мол, свой регламент, и если жизни Сенцова будет угрожать опасность, его начнут кормить принудительно. Американский Госдепартамент призвал освободить режиссера.

Обменять Олега Сенцова на осужденных в Украине россиян пока не удается, зато у прокурора по делу экс-президента Януковича появилась светлая идея, как добыть Януковича из России: он предложил создать “нечто вроде Моссада” и похитить его.

Очень странные истории

Суд в Петрозаводске продлил арест историку сталинских репрессий Юрию Дмитриеву, а Российское военно-историческое общество (им руководит министр культуры Мединский) объявило, что проведет раскопки на месте массовых расстрелов в Карелии, которое обнаружил Дмитриев. РВИО будет искать там останки советских солдат, якобы расстрелянных финнами, – и скорее всего найдет, после чего окажется, что никаких сталинских репрессий и расстрелов не было.

Живущий в России американец заказал в интернете чистящее средство для металла (чтобы почистить самогонный аппарат). Уже год он сидит в СИЗО по обвинению в контрабанде наркотиков.

США добились депортации 95-летнего Якова Палия, который был охранником в нацистском лагере. Палий всю жизнь прожил в США, но в 2003 году его лишили американского гражданства, когда выяснилось его нацистское прошлое. С тех пор власти США пытались выдворить его хоть куда-нибудь, и вот Германия, наконец, согласилась взять его в дом престарелых. Судить Палия не будут, потому что доказательств не собрать. Из дома в Нью-Йорке его вынесли на носилках.

Пять ссылок

К 50-летию подавления Пражской весны. Подборка писем и других сообщений (в вагонах с пивом, например), которые чехи и словаки отправляли в СССР в 1968 году, чтобы донести свою правду до советских граждан. До советских граждан эти послания не доходили, потому что оседали в КГБ (украинская часть архивов КГБ теперь открыта). Попытка ответить на вопрос, размещал ли СССР ядерное оружие на территории Чехословакии (видимо, да). Прекрасное эссе Зиновия Зиника о Праге и ее монстрах.

Кино. Разговор с кинорежиссером Александром Шейном о его грандиозном фильме “ВМаяковский” (премьера недавно состоялась в Финляндии).

Иконы. Отрывок из книги историка Елены Осокиной “Небесная голубизна ангельских одежд”, посвященной судьбе произведений древнерусской живописи в 1920–1930-е годы.

Искренне Ваши,

Семь Сорок