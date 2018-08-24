Пытки и страусы. “Сармат” угодила в Госдеп

Доброе утро!

Президент США Дональд Трамп провел в эфире американского телеканала Fox News мастер-класс для людей с заниженной самооценкой (в смысле дал интервью). Свою работу на посту президента он оценил на пять с плюсом и добавил, что если ему объявят импичмент, то рынки рухнут и все станут очень бедными. Пока Трамп президент, мир богат – как минимум, новостями:

“Новая газета” опубликовала еще одно видео избиения в ярославской колонии; “Медуза” рассказала о широком репертуаре пыток в ИК-37 в Кемеровской области.

Сегодня Украина отмечает День независимости. При обстреле в Донбассе погибли пять украинских военных, еще 11 ранены.

Встреча секретаря российского Совбеза с помощником Трампа по нацбезопасности закончилась без подписания совместного заявления. Сегодня Болтон встречается с президентом Украины.

В Узбекистане запретили упоминать имя Каримова в прессе, в России создают электромобиль на базе ИЖ “Комби”, под Петербургом сгорела усадьба прадеда Пушкина Абрама Ганнибала.

Все мы немножко страусы

“Новая газета” опубликовала еще одно видео избиения в ярославской колонии ИК-1 – его передали изданию правозащитники из фонда “Общественный вердикт”, запись была сделана в декабре 2016 года.

“Медуза” рассказывает – со слов заключенных и их родственников – о пыточных практиках в колонии, расположенной в поселке Яя Кемеровской области. Речь идет не только об избиениях, изнасилованиях и засовывании заключенных головой в унитаз (а также подозрительно случайной гибели адвоката нескольких из них), но и о более тонких способах унижения: заключенные в этой колонии представляются не по имени и фамилии, а в качестве животного, которое за ними закрепляет руководство. Например: “Я страус такой-то”.

На этом фоне подвиги петербургских полицейских, под угрозой пыток заставивших задержанного сказать им пин-код от своей карточки (они сняли с нее больше 400 тысяч рублей и купили себе седьмые айфоны) кажутся даже безобидными. Суд тоже так посчитал и дал доблестным любителям Apple условные сроки.

В Барнауле полицейские и вовсе добрые: просто перепутали адрес и с утра пораньше взяли штурмом не тот дом.

Феминистки-экстремистки и “Дружба народов”

В Омске следователи ищут экстремизм в постах феминистки Любови Калугиной: ей грозит уголовное дело за “унижение достоинства группы лиц по признаку пола”.

Очередной приговор за экстремизм в ВК вынесли в Петербурге: два года условно за комментарии в группе “Питер решает”, содержавшие, будто бы, призывы к убийству лиц кавказской национальности.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, наоборот, нашел коррупцию в “Дружбе народов”. Так называется мясокомбинат, получивший эксклюзивное право кормить Росгвардию. По данным ФБК, росгвардейская еда после этого сильно подорожала, а владельцы “Дружбы народов" тесно связаны с российским премьером Дмитрием Медведевым. Медведев пока никак не прокомментировал расследование: он уже десять дней нигде не появляется из-за “спортивной травмы”.

Это не шутка

На параде в Курске опрокинулся танк Т-34. Не смог заехать на тягач. Это не шутка.

Концерн "Калашников" создает электромобиль-конкурент Tesla на базе “ретрокузова” ИЖ "Комби". Выглядит убийственно, и это не шутка.

В поселке Краснообск Новосибирской области депутат демонтировал качели с детской площадки и увез их в свой дачный поселок. Это тоже не шутка.

В самом Новосибирске перед визитом делегации РПЦ в университет архитектуры и дизайна псевдоклассические статуи одели в туники из штор, закрепив их канцелярскими зажимами. Священники остались этим довольны. Мероприятие, на которое они приходили, называлось “Новосибирск – город безграничных возможностей”. Это правда.

В деревне Кобрино под Петербургом сгорела усадьба Руново, принадлежавшая арапу Петра Великого, прадеду Пушкина Абраму Ганнибалу. И это тоже, к сожалению, правда.

На независимость Украины

Сегодня Украина отмечает День независимости. Президент США украинцев уже поздравил, пообещал “быть рядом”. Президент Украины Петр Порошенко извинился перед гражданами за сказанные четыре года назад слова о скором завершении войны в Донбассе. В четверг в бою в районе села Крымское погибли пять украинских военных, еще 11 получили ранения.

Сегодня 103-й день голодовки украинского кинорежиссера Олега Сенцова в российской тюрьме. Накануне госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с главой российского МИДа Сергеем Лавровым обсудил положение Сенцова. Лавров ответил, что вы, мол, Марию Бутину сначала освободите.

Сармат в Госдепе

Американцы не только не собираются отпускать Марию Бутину, обвиняемую в незадекларированном политическом лоббизме в пользу России, но и посадили на пять лет и три месяца бывшую сотрудницу компании-подрядчика Агентства национальной безопасности США Реалити Уиннер. Она передала журналистам секретный отчет, в котором говорилось, что за несколько дней до президентских выборов 2016 года связанные с Россией хакеры якобы по заказу ГРУ устроили кибератаку на производителя систем электронного голосования.

Женевская встреча секретаря Совета безопасности России Патрушева с помощником президента США по нацбезопасности Болтоном закончилась без подписания итогового протокола: американцы настаивали на пункте о российском вмешательстве в выборы, а россияне говорят, что не вмешивались.

В американском Госдепартаменте учредили новую должность – SARMAT, что расшифровывается как senior adviser for Russian malign activities and treands (старший советник по российским враждебным действиям и трендам). О ракете “Сармат”, которую российские военные в ходе неудачных испытаний (якобы) уронили в Баренцево море, читайте здесь.

Запишем в загадки

В Узбекистане внезапно перестали увековечивать память первого президента Ислама Каримова: его имя запретили упоминать в телеэфире, его портреты уничтожают, его мудрые сочинения свозят на грузовиках в макулатуру. Никто не знает почему.

Пять ссылок

Литература. Виньетка Александра Жолковского о покойном Войновиче. Или эссе Константина Львова о Валерии Перелешине (1913–1992) – поэте и переводчике первой волны эмиграции с очень замысловатой судьбой.

Современное искусство. Разговор с петербургским художником, участником объединения Parazit Семеном Мотолянцем, автором перформанса “Художник в собственном соку”.

Сидни Люмет. Отрывок из его книжки “Как делается кино” и текст Алексея Гусева о “методичном, расчисленном, картезианском кинематографе” Сидни Люмета.

Искренне Ваши,

Семь Сорок