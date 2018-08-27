Певица Гречка отказалась от концерта в Ульяновске для "проголосовавших"

Певица Гречка (настоящее имя Анастасия Иванова) отказалась от выступления 9 сентября на концерте в Ульяновске, на который можно будет попасть только проголосовав на выборах. Об этом она рассказала изданию "Афиша Daily".

По словам исполнительницы, организаторы мероприятия не сообщили ей, что концерт будет связан с выборами в Законодательное собрание Ульяновской области. Представители другого артиста, участвующего в концерте, сообщили, что также не знали о допуске на мероприятие только проголосовавших на выборах. Концерт организован ульяновским отделением Российского союза молодежи. Чтобы попасть на мероприятие, нужно до выборов получить ваучеры, которые будут раздавать "в специально отведенных местах".

9 сентября в единый день голосования в России пройдут выборы губернаторов 22 регионов, депутатов около тридцати региональных законодательных собраний и городских парламентов, нескольких мэров городов, в том числе Москвы.

В фонде "Либеральная миссия" заявили об отсутствии конкуренции на выборах в России. Серьезные сложности для партий и кандидатов создает система сбора подписей, а так называемый муниципальный фильтр на выборах глав российских регионов остается непреодолимым препятствием для "реально оппозиционных" кандидатов.