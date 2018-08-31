Доброе утро!

Сегодня в Стамбуле Патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем – обсуждать будут автокефалию украинской православной церкви. Бог в помощь. В остальном божья помощь тоже бы не помешала:

Россия проведет крупные военные учения в Средиземном море – в порядке подготовки к штурму армией Асада сирийского города Идлиб.

Двух сотрудников колонии в Казани обвинили в избиениях заключенных.

В Москве задержали подростка, якобы создавшего экстремистскую организацию “Команда наемных головорезов”. Есть подозрения, что помогал ему в этом тот же внедренный провокатор, что фигурирует в деле “Нового величия”.

Навальный нашел у тещи главы Пенсионного фонда дачу на Рублевке за 400 млн рублей.

Умер Иосиф Кобзон.

Дорогая моя столица

В Москве умер певец и депутат Кобзон, ему было 80 лет. Басков заплакал, в Украине покойного назвали “любимцем боевиков”, мэр Собянин выразил соболезнования.

Москвичи, в свою очередь, благодарят мэра за семь новых станций метро, особенно за “Рассказовку”, где обнаружилась вот такая неприступная дверь.

Жители Омска тоже благодарны Собянину за благоустройство: телеканал “Россия”, рассказывая, как хорошеет в последнее время сибирский город, дважды показал кадры из московского района Митино.

В подмосковном поселке Николино на Рублевке еще лучше – там ФБК Навального обнаружил шестисотметровый дом, принадлежащий теще главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова. Общая стоимость недвижимости и машин, которыми владеет это семейство, сотрудники ФБК оценили в миллиард рублей.

Снова пытки

Заключенному Евгению Макарову , видео с избиением которого положило начало делу о пытках в ярославской колонии №1, суд назначил три года административного надзора. После освобождения в октябре ему будет запрещено участвовать в массовых мероприятиях и быть на улице после 22 часов. Потому что плохо вел себя в колонии.

, видео с избиением которого положило начало делу о пытках в ярославской колонии №1, суд назначил три года административного надзора. После освобождения в октябре ему будет запрещено участвовать в массовых мероприятиях и быть на улице после 22 часов. Потому что плохо вел себя в колонии. Двух сотрудников колонии в Казани обвинили в избиении заключенных, они под домашним арестом.

обвинили в избиении заключенных, они под домашним арестом. Уполномоченному по правам человека в Бурятии во время обхода колонии №2 один из сотрудников показал “пыточную камеру”. После чего бесследно исчез. Замначальника колонии сказал, что он в отпуске.

во время обхода колонии №2 один из сотрудников показал “пыточную камеру”. После чего бесследно исчез. Замначальника колонии сказал, что он в отпуске. В Петербурге расследуется уголовное дело о пытках бизнесмена, которому сотрудник ФСБ вонзил в анус ствол карабина “Тигр”. Брутальная история изложена во всех подробностях тут.

“Новое величие” и другие детские экстремистские организации

18-летняя Анна Павликова, которую обвиняют в организации экстремистского сообщества “Новое величие”, ходатайствует о прекращении уголовного дела и привлечении к ответственности внедренного провокатора, который проходит как свидетель “Руслан Д.”.

У правозащитников есть подозрения, что тот же “Руслан Д.” способствовал созданию еще одного детского экстремистского сообщества, “Команды наемных головорезов”. По обвинению в организации такой группы в Москве арестован 18-летний Герман Ткачев. Свидетелями проходят еще шесть или семь человек в возрасте от 14 до 16 лет.

Хэппи-энды

Закрыто дело пенсионерки из Свердловской области, которую обвиняли в проведении несанкционированной акции за приглашение односельчан на встречу с журналистами.

В Краснодарском крае суд признал неквалифицированной экспертизу МВД по экстремистскому делу: экстремизм эксперты усмотрели в цитате из Вольтера .

. Выселение петербургского “Мемориала” из здания, в котором он работает уже 20 лет, приостановлено. До конца сентября.

Вышел на свободу осужденный за экстремизм журналист РБК Александр Соколов.

Морские истории

Россия объявила о проведении масштабных военных учений в Средиземном море с 1 по 8 сентября – вероятно, чтобы отработать поддержку наступления сирийской правительственной армии на город Идлиб. Министр иностранных дел Сирии после переговоров с Лавровым сказал, что армия "пойдет до конца". ООН призывает предотвратить эту военную операцию и опасается, что обе стороны применят хлор.

США обвинили Россию в воспрепятствовании международному судоходству в Азовском море. По данным Госдепартамента, в последние недели Россия помешала 16 торговым судам дойти до украинских портов.

На просторах интернета

Китай, по данным Reuters, запустил платформу для подавления слухов в интернете: она будет распространять только “настоящие новости” государственных медиа и выявлять, посредством искусственного интеллекта, сообщения “ложные”.

в интернете: она будет распространять только “настоящие новости” государственных медиа и выявлять, посредством искусственного интеллекта, сообщения “ложные”. В России, по данным все того же Reuters, тестируют н овую технологию для эффективной блокировки Telegram и других попавших под запрет ресурсов. В Реутове.

Telegram и других попавших под запрет ресурсов. В Реутове. Но в соцсетях по-прежнему можно найти много интересного. Вот тут рассказывается, как припрятанный в российском посольстве кокаин пытались вывезти из Аргентины до того, как за ним прилетел борт Патрушева. (Спойлер: на “Цессне”, через Латвию). Проследить маршрут помог фейсбук.

Шесть ссылок

Художества. Рассказ о книжке британского искусствоведа Мартина Гейфорда о художниках и скульпторах послевоенного Лондона (не переведенной пока на русский) и разговор с галеристом из Мумбаи Сумешем Шармой – он рассуждает о художественной жизни на периферии.

Фантастика. Научатся ли роботы распознавать эмоции, объясняется здесь. Или текст к 50-летию “Космической одиссеи 2001 года” и “Планеты обезьян” – они, оказывается, вышли в прокат практически в один день.

Новейшая история России. Большое полотно о запрещенной в 2007 году партии НБП и ее печатном органе, газете “Лимонка”. С монологами ее авторов. Или вот почитайте, что говорил Ельцин Клинтону о Путине в 1999 году (оригиналы документов).

Искренне Ваши,

Семь Сорок