Попытки воздействия сверлом

Доброе утро!

В Бразилии полностью сгорел Национальный музей, отметивший в этом году двухсотлетие. Погибли свыше 20 млн экспонатов, но жизнь идет дальше как ни в чем не бывало.

Больше половины россиян, по данным “Левада-Центра”, готовы протестовать против повышения пенсионного возраста (но почему-то не протестуют).

ФСИН обещает оснастить российские колонии усовершенствованными видеорегистраторами, которые нельзя будет отключать на время избиения заключенных.

Сотрудники ФСБ расследуют убийство Александра Захарченко в Донецке и уже пришли к твердому выводу о причастности украинских спецслужб. Те отрицают.

Петр Порошенко внес в Верховную Раду Украины поправки к Конституции, закрепляющие намерение страны вступить в НАТО и присоединиться к ЕС.

День знаний

Получать знания из книг российским школьникам становится затруднительно: на книжках ставят метку 18+ и, соответственно, не продают их несовершеннолетним. В Екатеринбурге школьница не смогла купить Маяковского, Есенина и Бродского. Ну Бродский, допустим, действительно употребляет (“Хата есть, да лень тащиться. // Я не *****, а крановщица”), а клен опавший с дубликатом бесценного груза за что пострадали?

и, соответственно, не продают их несовершеннолетним. В Екатеринбурге школьница не смогла купить Маяковского, Есенина и Бродского. Ну Бродский, допустим, действительно употребляет (“Хата есть, да лень тащиться. // Я не *****, а крановщица”), а клен опавший с дубликатом бесценного груза за что пострадали? Ни за что пострадал и бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон . Напутствуя студентов МГИМО перед началом учебного года, глава ВТБ Костин назвал Джонсона “уродом” – по сравнению с красавцем Сергеем Лавровым (потом, правда, извинился).

. Напутствуя студентов МГИМО перед началом учебного года, глава ВТБ Костин назвал Джонсона “уродом” – по сравнению с красавцем Сергеем Лавровым (потом, правда, извинился). Омбудсмен Москалькова напутствовала (почему-то) студентов Всероссийской академии внешней торговли. Когда ее спросили о судьбе украинского кинорежиссера Олега Сенцова , который 114-й день держит голодовку в российской тюрьме, она усомнилась в том, что это вообще голодовка (он же получает питательную смесь), и попеняла студентам за то, что их занимают судьбы иностранных граждан – при том, что ранее крымчанина Сенцова, вопреки его воле, сделали гражданином России. “Вы читаете слишком много про Сенцова”, – сказала уполномоченная по правам человека.

напутствовала (почему-то) студентов Всероссийской академии внешней торговли. Когда ее спросили о судьбе украинского кинорежиссера , который 114-й день держит голодовку в российской тюрьме, она усомнилась в том, что это вообще голодовка (он же получает питательную смесь), и попеняла студентам за то, что их занимают судьбы иностранных граждан – при том, что ранее крымчанина Сенцова, вопреки его воле, сделали гражданином России. “Вы читаете слишком много про Сенцова”, – сказала уполномоченная по правам человека. Бывший депутат московского района “Якиманка” Дмитрий Захаров тоже так считает. Поэтому он пожаловался в Следственный комитет на депутата Басманного района Виктора Котова, который написал для муниципальной газеты “Наша Якиманка” статью об Олеге Сенцове (“выразил поддержку террористу”).

Готовы, но не протестуют

Более половины россиян, по данным “Левада-Центра”, готовы протестовать против повышения пенсионного возраста. Почему они пока этого не делают, тут объясняют директор “Левада-Центра” Лев Гудков и представитель ФБК Навального Николай Ляскин.

Акция памяти жертв Беслана в Москве тоже толпы не собрала. Речей не говорили. В самом Беслане родные погибших вспоминают трагедию в приватном порядке.

Камеры, декорации, сверла. И песня в ВК

Российская Федеральная служба исполнения наказаний обещает установить в колониях новые видеорегистраторы , которые на время избиения заключенных нельзя будет выключить. В ярославской колонии, кадры из которой послужили толчком к широкому обсуждению пыток, проводят новую проверку.

, которые на время избиения заключенных нельзя будет выключить. В ярославской колонии, кадры из которой послужили толчком к широкому обсуждению пыток, проводят новую проверку. По жалобе министра культуры Мединского возбуждены два уголовных дела о растрате денег, выделенных Фондом кино .

. Театральное дело : режиссер Кирилл Серебренников закончил знакомиться с материалами своего уголовного дела и просит прекратить его за отсутствием состава преступления. Его “подельник” Алексей Малобродский продолжает читать документы и заявляет об обнаружении еще одного поддельного протокола.

: режиссер Кирилл Серебренников закончил знакомиться с материалами своего уголовного дела и просит прекратить его за отсутствием состава преступления. Его “подельник” Алексей Малобродский продолжает читать документы и заявляет об обнаружении еще одного поддельного протокола. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обнаружил виноватых в утечке воздуха на Международной космической станции : кто-то, на Земле ли, в космосе ли, предпринял “несколько попыток воздействия сверлом”. Ждем дела сверлильщиков.

: кто-то, на Земле ли, в космосе ли, предпринял “несколько попыток воздействия сверлом”. Ждем дела сверлильщиков. (О приснопамятном “деле врачей” можно почитать тут – на днях исполнилось 70 лет со дня смерти Жданова, которая позже поспособствует организации преследования “убийц в белых халатах”.)

можно почитать тут – на днях исполнилось 70 лет со дня смерти Жданова, которая позже поспособствует организации преследования “убийц в белых халатах”.) Житель Тюмени получил полтора года условно за “экстремистскую” песню, выложенную в ВК два года назад.

Незаконные вооруженные формирования

Источники в регионе сообщают, что с 7 по 23 августа в чеченском городе Аргуне задержали порядка 40 мужчин. Их пытали, требуя признаться в участии в незаконных вооруженных формированиях. Потом всех отпустили.

После того, как все СМИ написали о похищении чеченского беженца Азамата Байдуева, депортированного из Польши в Россию, полиция республики сообщила, что он не похищен, а арестован – по подозрению, опять же, в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Тем временем в Украине

Открывается осенняя сессия Верховной Рады. Президент Петр Порошенко внес поправки к Конституции, закрепляющие в основном законе стремление Украины вступить в НАТО и присоединиться к ЕС.

и присоединиться к ЕС. ФСБ России не скрывает, что направила в Донецк своих “специалистов” для расследования убийства Александра Захарченко . Они уже пришли к выводу, что взрыв в кафе “Сепар” был организован при участии украинских спецслужб. Украинские спецслужбы настаивают на своей непричастности – в ведомстве считают, что главу пророссийских сепаратистов либо убили в результате внутренних разборок, либо устранили российские спецслужбы.

. Они уже пришли к выводу, что взрыв в кафе “Сепар” был организован при участии украинских спецслужб. Украинские спецслужбы настаивают на своей непричастности – в ведомстве считают, что главу пророссийских сепаратистов либо убили в результате внутренних разборок, либо устранили российские спецслужбы. Российский журналист Аркадий Бабченко готовит авторское расследование своего “убийства” в Киеве по заказу из России. А пока он его готовит, читайте

Шесть ссылок

“Было когда-то детское стихотворение Барто, где две героини всегда ходили парой. Русские писатели и поэты тоже ходят парами: где Пушкин – там Лермонтов. У Толстого есть своя пара: это Достоевский”. Материалы публичной дискуссии “Зачем Толстой?” между историком литературы Андреем Зориным и социологом Григорием Юдиным. В пару – выдержки из дневника Анны Григорьевны Достоевской.

Два отрывка – из книжки Марины Аромштам “Белый верх – темный низ” (о советском детстве) и из романа Кристиана Крахта “Мертвые” в переводе Татьяны Баскаковой.

Нон-фикшн. В июле Глеб Струнников случайно встретил в Москве Владимира Жириновского и облил его пивом. За что получил 15 суток, и вот его записки о буднях спецприемника, в котором он эти 15 суток отбыл. Или симпатичные рассуждения Владимира Губайловского о науке и здравом смысле, о знании точном и гуманитарном.

Искренне Ваши,

Семь Сорок