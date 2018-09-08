Бывший сотрудник штаба Трампа проведёт 14 дней за решёткой

Бывший помощник по иностранным делам предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа – Джордж Пападопулос – проведет 14 суток в тюрьме. Суд признал его виновным в том, что 27 января 2017 года он дал Федеральному бюро расследований ложные показания по делу о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

В октябре прошлого года Пападопулос признал себя виновным в даче ложных показаний и пытался скрыть или преуменьшить свои контакты с российскими представителями. Один из таких представителей предлагал предоставить Трампу компроментирующую информацию на его оппонента от Демократической партии Хиллари Клинтон.

В минувшем августе спецпрокурор Роберт Мюллер предложил суду назначить бывшему советнику предвыборного штаба Дональда Трампа Джорджу Пападопулосу наказание в виде лишения свободы, однако сроком не более шести месяцев.