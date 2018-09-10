Ленин в кольце ОМОНа

Доброе утро!

Русская православная церковь в лице главы синодального отдела внешних церковных связей митрополита Илариона обвинила Константинопольский патриархат в “подлости и вероломстве” и пригрозила разорвать с ним всякие отношения, если украинской церкви будет предоставлена автокефалия. Напугали ежа, если коротко. Новости же такие:

В воскресенье на созванных Навальным митингах против пенсионной реформы по всей России задержали не менее 839 человек. Больше всего задержанных – в Петербурге.

Две трети россиян проигнорировали состоявшиеся в воскресенье региональные выборы. Это не помешало Собянину остаться мэром Москвы, но в некоторых регионах будут даже вторые туры.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко съездила в Пхеньян пообщаться с Ким Чен Ыном. Он сказал ей, что хочет приехать в Россию с официальным визитом.

09.09

На созванных Навальным митингах против повышения пенсионного возраста по всей России задержаны, по подсчетам ОВД-инфо, не менее 839 человек. (Сотрудников региональных штабов Навального, как правило, задерживали еще до начала акции). Больше всего увезенных в автозаках – в Петербурге (не менее 354). Там полиция ради предотвращения сначала разрешенной, а потом запрещенной акции оцепила просторную площадь перед Финляндским вокзалом вместе с одиноко стоящим на ней Лениным. Люди толпились на ступенях вокзала, в прилегающих улицах и на набережной. Было много школьников.

Под конец участников митинга, направившихся к “Авроре”, зажали между двумя шеренгами ОМОНа, вынудив их добровольно заходить в автозаки. Здесь фоторепортаж из СПб, здесь – просто репортаж, а здесь – видеоистория о 82-летнем участнике демонстрации, которому стало плохо в полицейском автобусе.

На втором месте по числу задержанных – Екатеринбург (не менее 129 человек). Среди них – по меньшей мере три журналиста. По словам официального представителя ГУВД Свердловской области, полиция не делала “разницы между участниками митинга и журналистами”. Это прямое нарушение российского закона о СМИ, написали журналисты в открытом письме главе местного управления МВД.

Москва по количеству задержанных на пятом месте, но задержания здесь часто сопровождались избиениями. Заведено как минимум одно уголовное дело по статье о насилии в отношении представителя власти (до 10 лет лишения свободы). Жириновского, который пришел на Пушкинскую площадь и начал драться, протестующие изгнали. Он обиделся и теперь хочет наказать человека, которого сам же и ударил, а также ввести уголовную ответственность за любое оскорбление представителя власти: “Человек 15 с Пушкинской площади мы посадим на пять лет”, – сказал лидер ЛДПР. (Конечно: там был страшный лозунг “Сечин – вор”).

В Пскове организатор акции приковал себя к столбу, чтобы успеть произнести антиправительственную речь.

Единый день голосования

Явка на региональных выборах была невысокой. В большинстве регионов выбрали кого надо (Сергей Собянин остался мэром Москвы, и Путин его уже поздравил), но есть и неожиданности: кандидат от “Единой России” проиграл мэрские выборы в Якутске, в парламенте Иркутской области “ЕР” получит меньше мест, чем коммунисты, в нескольких регионах пройдет второй тур губернаторских выборов (в том числе во Владимирской области, которую с 2013 года возглавляет автор крылатых выражений “информационные скунсы” и “бандеровские прихвостни” Светлана Орлова).

На парламентских выборах в Швеции (да, они тоже проходили в единый день голосования) ожидаемого успеха добилась правая партия “Шведские демократы”, известная своей антииммигрантской риторикой. Она стала третьей после Альянса право-центристских партий и правящего блока социал-демократов, зеленых и левых.

Ким Чен Ын и Валентина Ивановна М.

В воскресенье КНДР отметила 70-летие со дня основания праздничным парадом, на котором, однако, не показали межконтинентальные баллистические ракеты. Ядерных испытаний по случаю юбилея тоже не проводили.

За день до этого глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко съездила в Пхеньян, отвезла Ким Чен Ыну весточку от Владимира Путина. Председатель Госсовета КНДР передал, что хотел бы приехать в Россию, но на Восточный экономический форум не попадает – очень уж напряженный у него график.

Сегодня Путин во Владивостоке в преддверии этого форума встречается с премьером Японии. Поедут инспектировать приморский завод Mazda.

Опасности на дорогах

Глава правительства самопровозглашенной Абхазии Геннадий Гагулия погиб в автокатастрофе близ Сочи в ночь на 9 сентября. Он ехал из аэропорта, куда прилетел после поездки по Сирии – пятому государству, признавшему независимость Абхазии. (В субботу там как раз бомбили.)

Президент Молдовы Игорь Додон тоже попал в аварию – его машина перевернулась, он получил незначительные ранения.

Американское

Бывший президент США Барак Обама начал серию выступлений в рамках предвыборной кампании перед промежуточными выборами в Конгресс. Он резко раскритиковал действующего президента США, Трамп же сказал, что под речь Обамы ему хорошо спалось. Бывшему советнику предвыборного штаба Трампа Джорджу Пападопулосу будет хорошо спаться в тюрьме: он получил 14 суток за ложь агентам ФБР (краткость срока объясняется тем, что Пападопулос признал вину и сотрудничал со следствием).

Кино

Главную награду кинофестиваля в Венеции получил фильм Альфонсо Куарона “Рома”. Единственный российский игровой фильм “Человек, который удивил всех” Натальи Меркуловой и Алексея Чупова (второй конкурс “Горизонты”) отмечен наградой за лучшую женскую роль – актрисе Наталье Кудряшовой.

Сегодня на телеканале Настоящее Время начинается Неделя балтийского кино. Программа тут – заходите в Youtube и смотрите.

Пять ссылок

Музыка. Разговор с израильско-американским композитором Хаей Черновин об одиночестве сочинителя или интервью с Николаем Судником, “отцом советского индастриала”, основателем коллектива “ЗГА” и одним из основателей Галереи Экспериментального Звука ГЭЗ-21.

Кино и телевидение. 110 лет назад вышел первый игровой российский фильм “Понизовая вольница) – к юбилею философ Виталий Куренной рассказывает о нераскрытом потенциале российского кинематографа. Или история “Монти Пайтона” в десяти главах – с анализом влияний, все очень серьезно.

Отрывок из книги биолога Алексея Северцова “Эволюция. Есть ли вершина?” – об устройстве иерархий у животных: каковы плюсы и минусы наличия в стае доминантного самца с точки зрения эволюции?

Искренне Ваши,

Семь Сорок