Пол Манафорт заключил сделку со следствием

Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа, заявил о готовности признать свою вину по одному из пунктов предъявленного ему обвинения в заговоре против США и по одному пункту – о причастности к заговору с целью воспрепятствовать правосудию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы Окружного суда округа Колумбия.

В августе бывший соратник президента Трампа был обвинён судом в штате Вирджиния в уклонении от уплаты налогов и должен будет предстать перед судом в Вашингтоне в связи с этими обвинениями.

В начале следующей недели должен начаться отбор присяжных для судебного процесса по делу Пола Манафорта. Решение бывшего советника по проведению предвыборной кампании Трампа может стать серьёзным ударом для президента США, отмечает Reuters.

Пока нет ясности, насколько далеко готов пойти Манафорт в сотрудничестве со следователями специального прокурора Роберта Мюллера.

Суд над Манафортом – первый, связанный с расследованием предполагаемого сговора между Москвой и избирательным штабом президента США Дональда Трампа. Расследование возглаяляет специальный прокурор Роберт Мюллер. В октябре 2017 года Пол Манафорт и его деловой партнер Рик Гейтс стали первыми фигурантами расследования.