Госдума отстранила НКО от антикоррупционных экспертиз законов

Государственная дума России отстранила международные и иностранные организации, а также НКО из списка "иностранных агентов" от антикоррупционных экспертиз законопроектов. Соответствующий закон опубликован на сайте парламента.

В антикоррупционной организации "Transparency International – Россия" заявили, что лишение аккредитации на экспертизу "не является большой потерей". К замечаниям НКО якобы не прислушиваются при принятии законов. В Transparency считают, что подобное решение это проявление дискриминации к НКО-"иноагентам".

В 2012 году президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа, 4 раза в год подавать финансовую отчетность в Министерство юстиции. Также НКО обязаны сопровождать все выпускаемые материалы пометкой "выпущено организацией, выполняющей функции иностранного агента".