Дата встречи Розенстайна с Трампом пока не называется

Белый дом сообщил, что дата ожидаемой встречи президента Дональда Трампа и заместителя генерального прокурора Рода Розенстайна пока не назначена. Розенстайн курирует расследование российского вмешательства в выборы 2016 года.

В недавней статье газеты New York Times говорилось, что Розенстайн предлагал тайно записывать Трампа, чтобы получить свидетельства, позволяющие отстранить его от должности в связи с неспособностью выполнять свои обязанности. Розенстайн опубликовал два заявления, в которых категорически отверг утверждения газеты.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в воскресенье заявила телеканалу Fox News, что встреча Трампа и Розенстайна может состояться в ближайшие дни, но допустила, что встреча может оказаться отложенной еще на неделю. Причиной возможной отсрочки Сандерс назвала события вокруг утверждения Бретта Кавано на пост члена Верховного суда.

Независимое расследование действий России возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер, он непосредственно подчиняется заместителю генерального прокурора Роду Розенстайну. Президент Трамп неоднократно выступал с нападками на "так называемое российское расследование" и лично на Роберта Мюллера. Однако напряженность в отношениях между президентом и Розенстайном, как отмечает "Голос Америки", усилилась именно после недавней публикации New York Times.

Республиканские сторонники президента призывают Розенстайна дать показания в Конгрессе по поводу его предполагаемых предложений о тайном прослушивании Трампа. Американские СМИ сообщают, что Розенстайн согласился провести закрытую встречу с законодателями.

Неделю назад американские СМИ оживленно ожидали "отставку Розенстайна", однако с тех пор никаких признаков отставки не появилось.