Ротация однофамильцев и переговоры в Эрмитаже

Доброе утро!

Президент России Владимир Путин сказал на совещании с правительством, что пенсионная реформа – после поправок, предложенных президентом Путиным, – даст “отрицательный финансовый результат”. Но это не значит, что ее не надо проводить, – это значит, что на нее надо найти деньги. Совет Федерации сегодня эту реформу должен одобрить. В остальном так:

В России продолжается “ротация губернаторов” и не прекращаются электоральные чудеса: выборы в Хакассии отложены, потому что кандидат-справедливоросс, последовав примеру кандидата-единоросса, снял свою кандидатуру.

Обнаружились новые свидетельства, что предполагаемый отравитель Сергея Скрипаля – все-таки Герой России. Сам Скрипаль, как следует из новой книги о нем, не верит, что его отравил Кремль.

В педофилии обвинили второго историка, занимавшегося массовыми захоронениями в Сандармохе (Карелия).

НАТО проведет крупнейшие военные учения с 1991 года.

Умер Роман Карцев.

На спусковом крючке войны

НАТО, по словам генсека организации Йенса Столтенберга, начнет в конце октября крупнейшие с 1991 года учения в Норвегии, Балтийском море и Северной Атлантике. Постоянный посол США в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон сказала, что США могут уничтожить российское ракетное оружие, создающееся в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Позже она, правда, пояснила, что речь не идет о превентивном ударе по России. Главнокомандующий украинской армией анонсировал создание военной базы в Азовском море для противостояния российской угрозе, а министр обороны России доложил, что комплексы С-300 поставлены в Сирию (40 единиц техники, в том числе четыре пусковые установки).

Сергей Скрипаль и его отравители

Завтра в свет выходит книга британского историка и журналиста Марка Урбана, который брал интервью у Сергея Скрипаля еще до его отравления. Урбан пишет, что Скрипаль, завербованный MI6 в Мадриде, рассказал британской контрразведке о масштабной коррупции в структурах ГРУ в Испании, от плодов которой перепадало самому Патрушеву. Это позволило MI6 завербовать еще одного агента (который впоследствии был пойман, а через некоторое время найден мертвым). Скрипаль признавался, что боится Путина, но оставался убежденным российским патриотом, смотрел Первый канал и поддерживал аннексию Крыма. Ответа на вопрос, зачем российским спецслужбам было травить именно Скрипаля, Марк Урбан не нашел.

Зато Радио Свобода и Bellingcat нашли Анатолия Чепигу (он же, судя по всему, отравивший Скрипаля Руслан Боширов) на доске выпускников ДВОКУ, удостоенных звания Герой России. Бывший глава службы безопасности бывшего президента Украины Виктора Януковича рвется рассказать украинскому суду о Чепиге, сообщил его адвокат.

Историки-педофилы и режиссеры-уголовники

В Карелии по обвинению в педофилии задержан директор местного музея Сергей Колтырин, отвечающий за состояние массовых захоронений в урочище Сандармох . Краеведа и главу карельского “Мемориала” Юрия Дмитриева, открывшего эти захоронения, в рамках второго уголовного дела обвинили по той же статье. В урочище сейчас ведет раскопки Военно-историческое общество: оно хочет доказать, что в общих могилах лежат не жертвы сталинского террора, а расстрелянные финнами советские военнопленные.

. Краеведа и главу карельского “Мемориала” Юрия Дмитриева, открывшего эти захоронения, в рамках второго уголовного дела обвинили по той же статье. В урочище сейчас ведет раскопки Военно-историческое общество: оно хочет доказать, что в общих могилах лежат не жертвы сталинского террора, а расстрелянные финнами советские военнопленные. Один из понятых в деле главы грозненского “Мемориала” Оюба Титиева ранее работал в полиции, выяснилось на очередном заседании суда. Но это никого, кроме адвокатов, не смущает.

ранее работал в полиции, выяснилось на очередном заседании суда. Но это никого, кроме адвокатов, не смущает. Дело режиссера Кирилла Серебренникова передано в суд – адвокаты рассчитывали, что до этого не дойдет.

передано в суд – адвокаты рассчитывали, что до этого не дойдет. Вышел на свободу Евгений Макаров , с видеозаписи избиения которого начался крупный процесс против сотрудников ФСИН в Ярославле.

, с видеозаписи избиения которого начался крупный процесс против сотрудников ФСИН в Ярославле. Член президентского совета по правам человека, посетивший в СИЗО обвиняемого по делу “Нового величия” Вячеслава Крюкова, говорит, что его здоровье в опасности. Крюков и еще один обвиняемый, Руслан Костыленков, объявили голодовку 11 сентября и прекращать ее не собираются.

Вячеслава Крюкова, говорит, что его здоровье в опасности. Крюков и еще один обвиняемый, Руслан Костыленков, объявили голодовку 11 сентября и прекращать ее не собираются. В Госдепартаменте США подробно объяснили, почему сидящего в российской тюрьме украинца Олега Сенцова не будут менять на торговца оружием Виктора Бута и других сидящих в США россиян. Сенцов держит голодовку 143-й день.

Ротация однофамильцев и сложные выборы

Путин назначил новых губернаторов Липецкой и Курганской областей. В Кургане губернатором стал Вадим Шумков, и он однофамилец собственного заместителя, а в Липецке – Игорь Артамонов, однофамилец губернатора Калужской области. В Липецке об ушедшем в отставку Олеге Королеве вспоминать будут еще долго, потому что Королев был король красноречия. Зато мэр Владивостока владеет аудиторией: ушел в отставку посредством фейсбука.

Выборы в Хакассии снова перенесены: после отказа действовавшего губернатора-единоросса участвовать во втором туре, участвовать в нем отказался занявший третье место кандидат от “Справедливой России”. Теперь, по правилам, коммунист Валентин Коновалов должен сразиться с кандидатом от Партии роста, набравшим 5% в первом туре. Если и тот откажется, то Коновалова придется выбирать из одного Коновалова, и он при этом должен будет набрать 50%. Жаль, Роман Карцев умер – история вполне в его духе.

Все остальное списком

В Ингушетии прошли обыски у руководителя местного “Яблока” – его называют одним из организаторов акций протеста против передачи земель Чечне. Здесь он сам рассказывает, что так сильно возмущает людей.

прошли обыски у руководителя местного “Яблока” – его называют одним из организаторов акций протеста против передачи земель Чечне. Здесь он сам рассказывает, что так сильно возмущает людей. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении закон о предоставлении гражданства иностранцам, воевавшим в Донбассе.

приняла в первом чтении закон о предоставлении гражданства иностранцам, воевавшим в Донбассе. В Армении парламент очень не хочет уходить в отставку (новые выборы сулят новый состав), в связи с чем прибегает к разным законодательным уловкам, делающим его роспуск невозможным. Тысячи людей снова собрались на площади.

парламент очень не хочет уходить в отставку (новые выборы сулят новый состав), в связи с чем прибегает к разным законодательным уловкам, делающим его роспуск невозможным. Тысячи людей снова собрались на площади. Беларусь отменила запрет на продажу алкоголя ночью через день после его введения. Лукашенко не велел.

отменила запрет на продажу алкоголя ночью через день после его введения. Лукашенко не велел. New York Times выпустила красивый материал (англ.), в котором, ссылаясь на “конфиденциальные налоговые декларации и финансовые отчеты”, обвиняет президента США в том, что тот помогал своему отцу-девелоперу уходить от налогов. Налоговый департамент Нью-Йорка уже изучает публикацию.

в том, что тот помогал своему отцу-девелоперу уходить от налогов. Налоговый департамент Нью-Йорка уже изучает публикацию. Нобелевскую премию по физике дали за новаторские изобретения в лазерной физике. Здесь понятное объяснение, за что именно. Сегодня объявят лауреатов-химиков.

дали за новаторские изобретения в лазерной физике. Здесь понятное объяснение, за что именно. Сегодня объявят лауреатов-химиков. В Вене открылась крупнейшая в истории выставка Питера Брейгеля Старшего. А в Эрмитаже Путин будет сегодня принимать австрийского канцлера Курца. Поэтому Эрмитаж сегодня закрыт, но это не помешает главам бывших империй открыть там выставку "Имперские столицы: Санкт-Петербург – Вена".

Шесть ссылок

Деньги. Отрывок из книги философа Уильяма Макаскилла “Ум во благо” о том, чем хороши для развивающихся стран потогонные фабрики и насколько справедлива “честная” торговля. И объяснения знающих людей о том, как жить на зарплату, которую платят в биткоинах.

Литература. Интервью с переводчицей Довлатова на иврит (смешное). И отрывок из недетской книги Ирины Пивоваровой, которую все знают как детского поэта.

Ученое. Отрывок из книги историков науки Лоррейн Дастон и Питера Галисона “Объективность”, в котором рассказывается, как объективность фотографии заставила физика Артура Уортингтона разочароваться в себе и в природе. И хорошая статья И.П. Смирнова о толпах и массах – обзор старых социологических теорий и соображения о новых качествах этих самых толп и масс.

Искренне Ваши,

Семь Сорок