Доллар запретят? Правительство России заявило о намерении избавить экономику от долларовой зависимости.

Энергетический паек. Чиновники хотят ввести социальную норму энергопотребления и увеличить тарифы на электроэнергию.

Выход платный.Прекращение дела об экстремизме не означает автоматического исключения из списка экстремистов Росфинмониторинга и отмены блокировки счетов.

Учителя против. Всемирный День учителя российские педагоги встречают в пикете у Министерства просвещения.