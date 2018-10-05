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Доллар запретят? Энергетический паек. Выход платный. Учителя против. Эфир в 21:05

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Доллар запретят? Правительство России заявило о намерении избавить экономику от долларовой зависимости.

Энергетический паек. Чиновники хотят ввести социальную норму энергопотребления и увеличить тарифы на электроэнергию.

Выход платный.Прекращение дела об экстремизме не означает автоматического исключения из списка экстремистов Росфинмониторинга и отмены блокировки счетов.

Учителя против. Всемирный День учителя российские педагоги встречают в пикете у Министерства просвещения.

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