“Если уйдете живыми”

Добрый день!

Главным событием уходящей недели стало массовое убийство в политехническом колледже в Керчи. В пятницу горожане простились с жертвами Владислава Рослякова. На церемонию на центральной площади Керчи пришли около 30 тысяч человек. Самого Рослякова похоронят отдельно после проведения всех экспертиз. Вот хороший репортаж из Керчи. В новостях же – сплошные дуэли и подвиги.

Глава Росгвардии Виктор Золотов не решился вступать в теледебаты с Навальным. “Я, – говорит, – приглашал его на другое”.

В ярославской колонии, против сотрудников которой заведено уголовное дело о пытках, заключенные объявили голодовку.

Власти Москвы запретили чтение имен репрессированных у Соловецкого камня на Лубянке в день памяти жертв политических репрессий 30 октября.

США могут снять санкции с Дмитрия Рогозина, чтобы тот смог съездить в NASA. Минюст США предъявил обвинения россиянке во вмешательстве в промежуточные выборы в США (которые пройдут в ноябре).

Сделали бы они это в Чечне

Комментируя митинги в Ингушетии по поводу пересмотра административной границы с Чечней, глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал организаторам протестов провести “хотя бы один митинг” на территории Чечни: “Если вы уйдете живыми, я тот, кем вы меня обзываете”, – сказал Кадыров. Несмотря на угрозы Кадырова, конституционный суд Ингушетии униматься не собирается, а будет проверять конституционность договора об административной границе. В пятницу Кадыров съездил в Ингушетию и встретился с лидерами протеста.

посоветовал организаторам протестов провести “хотя бы один митинг” на территории Чечни: “Если вы уйдете живыми, я тот, кем вы меня обзываете”, – сказал Кадыров. Несмотря на угрозы Кадырова, конституционный суд Ингушетии униматься не собирается, а будет проверять конституционность договора об административной границе. В пятницу Кадыров съездил в Ингушетию и встретился с лидерами протеста. Глава Росгвардии генерал Золотов решил не тягаться с Навальным в красноречии и отказался от теледебатов с ним. "Я его приглашал на другое. Поэтому мы с ним не сходимся", – сказал Золотов. "Но на вопрос на его я отвечу", – добавил он. В каком формате – "потом решим". Пока он предложил “пропустить Навального через полиграф”. Хорошо, что не через шредер.

решил не тягаться с в красноречии и отказался от теледебатов с ним. "Я его приглашал на другое. Поэтому мы с ним не сходимся", – сказал Золотов. "Но на вопрос на его я отвечу", – добавил он. В каком формате – "потом решим". Пока он предложил “пропустить Навального через полиграф”. Хорошо, что не через шредер. Мэрия Москвы запретила не только шествие, организованное родителями обвиняемых по делу “Сети”, но даже и чтение имен репрессированных у Соловецкого камня на Лубянке, которое проводится там с 2007 года.

Мобильный морг на санях

Пятеро заключенных ярославской исправительной колонии №1, ставшей известной после публикации видео пыток над осужденными, объявили голодовку. Причина – отсутствие в колонии отопления и неоказание медицинской помощи.

В Новосибирской области пенсионерка передала веревку и мыло министру труда и социального развития Ярославу Фролову – в знак протеста против запланированного повышения прожиточного минимума для пенсионеров на 89 рублей. На 89 рублей можно купить веревку, мыло, пачку соли и спички.

На Таймыре появились два мобильных морга на санях – в них будут хранить тела умерших до приезда судмедэксперта. Раньше просто в сараях держали, но в сараях вскрывать неудобно.

“Чудовищный дефицит диалога” будет восполнен

Как бы в ответ пресс-секретарю Путина Дмитрию Пескову, который в эфире Первого канала сетовал на “чудовищный дефицит диалога” между Россией и западными странами, США могут снять санкции с Дмитрия Рогозина, чтобы дать тому возможность съездить в NASA (и, видимо, обсудить недавнее крушение пилотируемого “Союза”), Норвегия отпустила из-под ареста сотрудника Совета Федерации, которого подозревают в шпионаже, а советник США по нацбезопасности Джон Болтон на выходных посетит Москву лично.

Накануне его отъезда Минюст США, правда, предъявил обвинения россиянке Елене Хусьяновой – в сговоре с целью мошенничества против Соединенных Штатов. В обвинении говорится, что она – бухгалтер “Проекта Лахта”, цель которого – сеять рознь в американской политике посредством распространения дезинформации и разжигания ненависти в соцсетях. По данным обвинения, деятельность Хусьяновой финансирует “повар Путина” Евгений Пригожин.

Как бы в ответ на сетования Дмитрия Медведева о полной деградации отношений между Россией и ЕС было объявлено, что на следующей неделе Путин, Эрдоган, Макрон и Меркель встретятся в Стамбуле для обсуждения положения в Сирии. В таком формате Сирию не обсуждали еще никогда.

Православие, удовольствие и подвиг

Русская зарубежная церковь прекратила отношения с Константинополем в ответ на его решения по Украине. Константинополь подставил другую щеку: отношения с Москвой разрывать не стал и призвал всех православных молиться за единство с РПЦ.

В РПЦ тем временем занялись социальными проблемами. Патриарх Московский и Всея Руси сказал на Общецерковном съезде по социальному служению, что причина подросткового насилия в школе – стремление детей получать удовольствие. "Если ребенок большую часть времени уделяет тому, чтобы получать удовольствие, то у него формируются устойчивые наклонности, – сказал Кирилл. – Трудно представить, что было бы, если бы и наши предки были ориентированы на одни удовольствия, а не на подвиги. Способность человека совершать подвиг полностью противоречит идее получать удовольствие".

Специально для гедонистов – много ссылок

Искренне Ваши,

Семь Сорок