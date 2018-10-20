Киноведы возмутились нападками на фильм Красовского "Праздник"

Гильдия киноведов и кинокритиков выразила свое возмущение участившимися нападками должностных лиц и средств массовой информации на кинематографические произведения, еще не показанные общественности, как это было с фильмами «Матильда» Алексея Учителя и «Смерть Сталина» Армандо Иануччи, а теперь происходит с фильмом «Праздник» Алексея Красовского. В открытом письме Гильдии киноведов и кинокритиков выражается несогласие с распространением ложных сведений о кинофильме и требованиями запретить его прокат.

Вопреки недобросовестным утверждениям, картина Красовского – не о блокаде Ленинграда, а о жизни некоторых привилегированных лиц в страшное время, когда другие жители города умирали от лишений. Таким образом, нападающие на «Праздник» защищают советскую партийную элиту, жировавшую в самые тяжелые для народа годы.

нападающие на «Праздник» защищают советскую партийную элиту, жировавшую в самые тяжелые для народа годы

Мы не сомневаемся, что съемочная группа фильма осознает значение и трагизм ленинградской блокады и не может глумиться над беспрецедентным несчастьем миллионов людей.

В связи с вышесказанным Гильдия киноведов и кинокритиков считает необходимым со всей определенностью заявить:

1. Общественное обсуждение фильма допустимо лишь после его первого публичного показа.

2. Поскольку цензура запрещена Конституцией РФ, только суд имеет право устанавливать нарушение законодательства РФ тем или иным фильмом, а также решать вопрос о выпуске спорных произведений в прокат.