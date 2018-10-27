В аннексированном Крыму полиция предупредила активистов

Сотрудники прокуратуры Крыма, полиции и Центра "Э" предупредили сегодня участников заседания «Крымской солидарности» об ответственности за проведение одиночных пикетов.

Правоохранители прибыли на заседание активистов, адвокатов и родственников политзаключённых. Предупреждения были вручены адвокату Эдему Семедляеву, правозащитнице Лиле Гемеджи и координатору "Крымской солидарности" Диляверу Меметову.

Прокурор Валентин Чепурна утверждал, что все трое, по оперативной информации, являются организаторами будущих пикетов сторонников запрещённой в России исламской партии "Хизб ут-Тахрир". Однако Семедляев, Гемеджи и Меметов заявили, что не имеют отношения к организации массовых мероприятий. На вопрос о том, где и когда, - по сведениям прокуратуры - активисты якобы планируют проведение пикетов, прокурор предложил обратиться в прокуратуру с официальным запросом.

– Я рассматриваю эти действия как давление на участников "Крымской Солидарности", сказал Эдем Семедляев и добавил, что считает действия правоохранителей "давлением на адвокатов в Крыму.

Его коллега Алексей Ладин, представляющий интересы Лили Гемеджи, заявил, что они будут настаивать на предоставлении им информации о планируемых пикетах, соответствующее ходатайство будет подано в прокуратуру Крыма.

Заседание «Крымской Солидарности», несмотря на внимание российских правоохранителей, продолжилось. Активисты презентовали сайт организации, где собирают все сведения о политических преследованиях на территории полуострова. Проведение оперативной съёмки сотрудниками Центра Э, которые явились в масках, участники собрания запретили.