Активисты SERB порвали венок на мемориале Бориса Немцова

В Москве активисты прокремлевского движения SERB разорвали и унесли венок от советника президента США Джона Болтона, который он возложил к мемориалу оппозиционера Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Об этом сообщается в группе "Немцов мост" в Facebook.

По словам дежурившего на мемориале активиста, полицейские не реагировали на призывы о помощи и пообещали "сдать его в дурдом". Ранее неизвестные разорили народный мемориал у дома, где жил Немцов, забрав оттуда все цветы и портреты политика.

В марте на доме на Малой Ордынке, где жил Немцов, официально установили памятную табличку. До этого соратники оппозиционного политика несколько раз с согласия жильцов вешали таблички с именем Немцова на дом, а прокремлевские активисты их срывали.

Народный мемориал Немцова находится на Большом Москворецком мосту, где политика застрелили 27 февраля 2015 года. Дежурящие у мемориала "Немцов мост" активисты неоднократно жаловались на действия полиции и коммунальных служб, которые забирают цветы и портреты политика. Волонтеры также несколько раз подвергались нападениям.