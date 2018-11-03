Прокуратура не пожелала проверять видеообращение Золотова

Генеральная прокуратура России не нашла в странном видеообращении директора Росгвардии Виктора Золотова к оппозиционному политику Алексею Навальному оснований для прокурорской проверки. Об этом сообщила в Facebook председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, направившая на имя генпрокурора Юрия Чайки обращение "по факту явных угроз" в адрес Навального, прозвучавших в видеообращении Золотова. Она опубликовала скан ответа из надзорного ведомства на свое обращение.

​По мнению Слабуновой, обещание Золотова сделать из Навального "хорошую сочную отбивную" является недвусмысленной угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью по мотивам политической ненависти или вражды. Председатель "Яблока" уверена, что Генпрокуратура "покрывает сомнительные действия высших должностных лиц страны".

Может, Чайка и сам не возражает против такой расправы с оппозиционером

"Может, Чайка и сам не возражает против такой расправы с оппозиционером?" - задает она риторический вопрос.