Казахстан запустит свои спутники с помощью ракеты Илона Маска

Казахстан выведет на орбиту свои первые научно-технологические спутники с помощью ракеты-носителя Falcon-9 от американской компании Space X. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Спутники отправят околоземную орбиту 20 ноября. В ведомстве заявили, что запуск Falcon-9 обходится дешевле, чем запуск российских ракет "Союз" и "Протон". При этом в министерстве уточнили, что от не собираются отказываться от стартов с "Байконура".

11 октября потерпела крушение ракета "Союз-ФГ". Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг, которых хотели доставить на Международную космическую станцию, спаслись и не пострадали. После этой аварии страховые компании не стали участвовать в конкурсах по страхованию ракет "Союз-ФГ" и "Союз 2.1б".