Следствие по делу Мамаева и Кокорина продлено на два месяца

В Москве следователям понадобилось дополнительное время для расследования дела футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, обвиняемых в хулиганстве. "Срок следствия продлен на два месяца, а всего до четырех месяцев", - сообщила в соцсети адвокат Татьяна Стукалина, представляющая интересы Кокорина.

Адвокат считает, что "продление срока следствия при группе следователей из 18 человек явно противоречит разумному", сообщает "Интерфакс".

8 октября стало известно о двух драках с участием Кокорина и Мамаева в центре Москвы. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой. Вторая потасовка произошла в "Кофемании" на Большой Никитской улице - в ней травмы получили федеральные чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. Оба инцидента, запечатлённые камерами видеонаблюдения, вызвали большой общественный резонанс. 11 октября Тверской суд Москвы отправил Мамаева, Кокорина и его младшего брата под арест.

Ранее сообщаелось, что московский городской суд признал законным арест футболистов "Краснодара" и "Зенита" Павла Мамаева и Александра Кокорина. Суд также оставил под арестом младшего брата Александра Кокорина – Кирилла. Ввсем троим были предъявлены официальные обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство".11 октября они были арестованы по решению Тверского суда Москвы сроком на два месяца.

С просьбой изменить меру пресечения Александру Кокорину в Мосгорсуд обратился футбольный клуб "Зенит". Личное поручительство поступило и от главного тренера команды. Мать Кокорина предложила суду внести залог в 10 миллионов рублей за освобождение сына.

Защита Мамаева просила избрать ему меру пресечения не связанную с лишением свободы, чтобы он мог продолжить тренировки. Кокорина-младшего адвокат назвал "домашним ребёнком", который не представляет "ни малейшей угрозы обществу". Кириллу Кокорину предъявлены обвинения по трем эпизодам дела, два из которых связаны с побоями.