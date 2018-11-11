В Хакасии проходит второй тур выборов главы республики

В Хакасии начался второй тур выборов главы республики. Единственным кандидатом является выдвинутый КПРФ Валентин Коновалов. Для победы ему необходимо набрать более 50 процентов голосов.

"Интерфакс" сообщает, что к полудню по местному времени (8:00 по московскому) явка на выборах составила около 15 процентов.

Избирательная комиссия Хакасии сообщила о поступающих жалобах на проведение соцопросов на участках и агитацию в интернете. В комиссии утверждают, что все замечания наблюдателей рассматриваются в оперативном порядке.

Первый тур выборов главы Хакасии состоялся 9 сентября. Тогда кандидат от КПРФ Валентин Коновалов показал лучший результат, набрав почти 45 процентов голосов избирателей. Коновалов опередил кандидата от "Единой России" Виктора Зимина, исполнявшего обязанности главы республики. Перед вторым туром выборов Зимин, а также лидер хакасского отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин и кандидат от Партии роста Александр Мяхар сняли свои кандидатуры.