Суд признал незаконным запрет Навальному на выезд из страны

Суд в Кирове признал незаконными постановления Федеральной службы судебных приставов, из-за которых оппозиционера Алексея Навального в начале ноября не выпустили из России на заседание Европейского суда по правам человека. Об этом политик сообщил в своем блоге.

Суд признал, что у Навального было пять дней на оплату двухмиллионного штрафа по делу "Кировлеса". Судебные приставы тогда потребовали от оппозиционера погасить задолженность. Навальный заявил, что потребует возмещения стоимости пропавших авиабилетов.

13 ноября в аэропорту Навальному запретили выезд из страны из-за неоплаченного штрафа по делу "Кировлеса". В тот же день политик выложил в блог чек об оплате штрафа. По его словам, деньги ему предоставил предприниматель, основатель "Евросети" Евгений Чичваркин при условии, что политик вернёт их после обжалования приговора в ЕСПЧ. После оплаты штрафа запрет был снят.

15 ноября в Страсбурге Европейский суд по правам человека вынес окончательное решение по иску Алексея Навального к российским властям.​ ЕСПЧ признал задержания и аресты российского оппозиционера Алексея Навального политически мотивированными. Политик пожаловался на семь случаев своего незаконного задержания на массовых мероприятиях в 2012–2014 годах. В феврале 2017 года ЕСПЧ признал, что Россия нарушила статью о свободе собраний Европейской конвенции по правам человека, и присудил политику 63 тысячи евро компенсации, но это решение было оспорено российским министерством юстиции.