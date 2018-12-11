Глава Евросовета: страны ЕС хотят помочь Британии, но не знают – как

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что у него состоялась долгая дискуссия с премьером Великобритании Терезой Мэй по поводу Брекзита. По словам Туска, Брюссель готов помочь в решении проблемы, но не имеет представления о том, как это сделать.

Мэй пытается добиться от лидеров Евросоюза поправок к соглашению о Брекзите. Во вторник она отправилась в экспресс-турне по континенту. В Берлине она встретилась с канцлером Германии. Ангела Меркель после переговоров заверила, что дальнейших переговоров по выходу Соединённого Королевства из ЕС не будет.

Великобритания покинет Евросоюз 29 марта 2019 года. Страны ЕС одобрили соглашение о Брекзите на саммите 25 ноября. Пока неясно, примет ли договор британский парламент. Голосование намечено на 21 января – правительство перенесло обсуждение из-за слабой поддержки законодателей.

Большинство членов парламента отказываются одобрить соглашение – одних не устраивают его условия, другие выступают против выхода из Евросоюза и призывают к повторному референдуму по Брекзиту. Тереза Мэй, однако, исключает повторный референдум.

Проект соглашения предусматривает, что Великобритания выйдет из ЕС, однако сохранит с ним тесные связи, причем по ряду вопросов Британии и после выхода из Евросоюза придется следовать его нормам и решениям.

Критики документа утверждают, что по условиям соглашения Британия окажется в положении "вассального" государства, поскольку ей придётся, не будучи членом ЕС, подчиняться ряду его правил. Если соглашения по Брекзиту достичь не удастся, то Великобритания может выйти из Евросоюза и без него.