Европарламент вручил премию Сахарова представителям Олега Сенцова

Европарламент вручил премию Сахарова "За свободу мысли” представителям украинского режиссера Олега Сенцова. Церемония прошла на пленарном заседании парламента в Страсбурге, трансляция велась на сайте Европарламента. В России Сенцов осуждён на 20 лет заключения по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Премию за Олега Сенцов получила его двоюродная сестра Наталья Каплан и его адвокат Дмитрий Динзе. В своей речи Каплан рассказала про историю режиссера. Каплан подчеркнула, что гражданин Украины Сенцов считает себя русским, что не помешало России подвергнуть его репрессиям. Так же она зачитала обращение режиссёра к депутатам.

Сенцов был номинирован на премию Сахарова самой крупной политической фракцией Европарламента – Европейской народной партией. Ее представители отметили, что "де-факто Сенцов осужден за свой протест против российского правления в Крыму". По мнению фракции, режиссёр "стал символом для примерно 70 украинских граждан, незаконно арестованных и приговоренных российскими властями на Крымском полуострове к длительным срокам лишения свободы"

Премия "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова была учреждена Европейским парламентом в 1988 году. Она названа в честь советского физика, одного из лидеров правозащитного движения в СССР, лауреата Нобелевской премии мира 1975 года Андрея Сахарова (1921–1989). Присуждается лицам и организациям за заслуги в правозащитной деятельности.

В 2018 году Сенцов был приговорён в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму. Режиссёр вину не признаёт. В мае 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем, однако вынужден был прекратить её через 145 дней в связи с угрозой принудительного кормления.​

В среду в Москве прошла серия одиночных пикетов у здания администрации президента в поддержку режиссёра.