В Минске чиновники требуют запретить концерт IC3PEAK

В Минске чиновники из отдела идеологии и городского исполкома требуют отменить выступление российской группы IC3PEAK, которое сегодня должно состояться в клубе "Брюгге". Об этом сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

По его словам, за требованием отменить концерт стоят сотрудники КГБ Белоруссии. Тур-менеджер группы рассказал изданию "Медуза", что в отделе идеологии рекомендовали клубу не проводить концерт и обещали найти нарушения, если он состоится.

В России в последние месяцы полиция и чиновники сорвали несколько концертов электронного дуэта IC3PEAK и других исполнителей, которые пользуются популярностью у молодёжи.

По информации правозащитников, в Федеральной службе безопасности России составлен чёрный список музыкантов, выступления которых необходимо срывать в регионах.

В Кремле запреты концертов назвали идиотизмом и считают это "перегибами на местах", которые допускают региональные правоохранительные органы.