Валить, смеяться, рисовать. Эфир в 18.05

Мы в Art café Vilnius, Saules-galerija, на выставках современного искусства, организованных в партнерстве с Европейским Украинским институтом культуры (спасибо за сотрудничество Петро Пирогову).

В Вильнюсе на 6-м Форуме свободной России впервые была представлена художественная программа. Выставки "10 лет протеста в России", “Пора Валить!”, “Духовность толстым слоем”. Дискуссия "Искусство и власть: солидарность художественной среды против репрессий". Поэты-перформеры о политическом активизме, а также о предрассудках, социальных и гендерных.

Почему государство спонсирует одних актуальных художников и репрессирует других? Могут ли руководители центров и бьеннале современного искусства получать деньги из российского бюджета, не подвергая свои проекты цензуре? Черный юмор и политическая сатира как обязательные черты критического актуального искусства.

Что важнее: политика или культура? Можно ли их разделять?

Участвуют художники Константин Еременко и Владимир Дубоссарский, эколог, журналист и фотограф Константин Рубахин, поэты Александр Дельфинов и Динара Расулева. В дискуссии – галерист Марат Гельман, социолог и продюсер Анатолий Голубовский, музыкальный критик Артемий Троицкий, поэт и общественный деятель Томас Венцлова, экс-президент Литвы и музыковед Витаутас Ландсбергис, Мария Алехина, художница Pussy Riot и сооснователь “Зоны права”.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова