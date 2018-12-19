Страны ЕС согласовали детали запрета одноразовой пластиковой посуды

Представители стран Евросоюза согласовали детали запрета одноразовых пластиковых изделий. Об этом сообщили в правительстве Австрии, которая в настоящее время председательствует в ЕС.

Запрет, в частности, коснётся пластиковой посуды: одноразовых тарелок и столовых приборов, соломинок для питья, а также целлофановых пакетов. Новые правила вступят в силу в 2022 году. Ряд продуктов, которые не попадут под ограничения, будут сопровождаться напоминанием о негативном воздействии на окружающую среду.

За отказ от одноразовых пластиковых изделий в конце октября проголосовал Европейский парламент. Законодатели отметили, что около половины всего мусора на пляжах Евросоюза – пластик. Также на пластик приходится три четверти всего мусора в Мировом океане. Согласно планам, к концу 2025 года 90 процентов одноразовых пластиковых бутылок будут перерабатываться.

В Европарламенте также одобрили предложение обязать производителей пластиковой продукции возмещать ущерб, нанесенный пластиком окружающей среде. Производители, кроме прочего, будут обязаны компенсировать средства, потраченные на уборку морей и пляжей в ЕС.

Запрет на одноразовую пластиковую посуду ещё в 2016 году приняли во Франции. Нововведение вступит в силу с 2020 года. До этого времени магазины должны успеть распродать все запасы, а производители – переоборудовать заводы для выпуска посуды из биологически разлагаемых материалов. В 2015 году во Франции запретили полиэтиленовые пакеты.

По данным экологов, ​в 2012 году количество пластикового мусора в Мировом океане составляло примерно 165 миллионов тонн. В 2014 году на поверхности океана находилось 268 940 тонн пластика. Общее количество отдельных частей отходов из пластмассы составляет более пяти триллионов.