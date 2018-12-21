Суд в Японии вновь арестовал директора Renault Карлоса Гона

Суд в Токио в пятницу вновь поместил под арест бывшего главу "Автоваза" и директора концерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона, сообщает газета Financial Times. Следователи обосновали решение новыми сведениями о финансовых нарушениях бизнесмена.

Сообщается, что срок ареста Гона продлён на десять дней. Прокуроры обвинили его в том, что он компенсировал собственные потери от финансовых операций на сумму 17 миллионов долларов за счет средств корпорации Nissan.

В четверг суд отказался продлевать арест миллионера по предыдущим обвинениям: ранее прокуроры заподозрили Гона в скрытии более 40 миллионов долларов дохода от японских налоговых органов. Как пишет газета Financial Times, сегодняшнее решение суда в связи с этим оказалось неожиданным.

Карлос Гон находится на руководящих постах во французском Renault с 1996 года. В начале 2000-х, после приобретения компанией японского производителя Nissan, Гон стал главой междуродного концерна Renault-Nissan-Mitsubishi. С 2013 по 2016 год он также руководил российским концерном "Автоваз". С 19 ноября Карлос Гон находится в следственном изоляторе в Токио, его арестовали по обвинениям в масштабных финансовых нарушениях. После задержания Nissan и Mistsubishi отстранили Гона с поста руководителя компании. Французский Renault, однако, отказался это делать.