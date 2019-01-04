СМИ: у арестованного в РФ Пола Уилана есть британское подданство

Задержанный в России по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан также имеет гражданство Великобритании. По данным газеты The Times, сотрудники посольства США в Москве проинформировали об аресте Уилана британских дипломатов. Утверждается, что МИД Великобритании подал запрос о консульском доступе к задержанному. Как отмечает The Times, Уилан родился в семье британцев на территории Канады, позднее переехал в Соединённые Штаты. Брат задержанного рассказал газете, что Уилан часто посещал родственников, которые живут в Соединённом Королевстве.

The Times подчёркивает, что раскрытие информации о британском подданстве Уилана может внести ещё больше напряжённости в отношения между Лондоном и Москвой. В 2018 году ситуация обострилась из-за покушения на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля в городе Солсбери, в котором британские власти обвинили Россию. В связи с этим из Британии высланы 23 российских дипломата.

Сотрудники ФСБ задержали Уилана 28 декабря. Против него возбудили уголовное дело по статье "Шпионаж". Она предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Подробности дела неизвестны.

По сообщению агентства "Росбалт" со ссылкой на источник в спецслужбах, Уилан был задержан в Москве при получении флеш-карты со списком всех сотрудников одного из засекреченных российских ведомств. Эти сведения составляют гостайну, отметил собеседник агентства. Американец якобы получил флеш-карту в номере гостиницы "Метрополь", где он и был задержан. Родственники Уилана настаивают, что он невиновен. По словам брата задержанного Дэвида Уилана, Пол приехал в Москву на свадьбу друга

Об аресте Пола Уилана стало известно спустя менее суток после того, как президент России Владимир Путин направил новогоднее поздравление президенту США Дональду Трампу, сообщив, что Москва готова продолжать диалог с Вашингтоном по широкому кругу вопросов.