Проверки только начались. Надолго ли РУСАДА сохранит статус?

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 22 января подтвердил статус Российского антидопингового агентства. Одним из условий восстановления РУСАДА в правах стало предоставление межународным экспертам доступа к данным российских допинговых проб. В 2015 году российское агентство было дисквалифицировано за нарушение антидопинговых правил. Вчерашнее решение WADA многие встретили с разочарованием.

WADA сформулировало "дорожную карту" по возвращению полномочий РУСАДА летом 2017 года. Её ключевыми требованиями было признание Россией выводов доклада Ричарда Макларена о существовании государственной допинговой программы и обеспечение международным специалистам доступа к допинг-пробам, хранящимся в лаборатории в Москве. Впрочем, российским спортивным чиновникам удалось добиться смягчения условий. В итоге было официально признано, что "ряд представителей Министерства спорта и подчиняющихся ему организаций” участвовали в "манипуляциях" в антидопинговой системе (наличие "институциональной допинговой схемы" при участии ФСБ, о которой шла речь в докладе Макларена, РФ так и не признала).

Что касается доступа экспертов, то и здеcь WADA пошла на уступки: было решено, что специалисты получат не неограниченный доступ к любым допинг-пробам спортсменов, а лишь копии "сырых аналитических данных [о содержании проб]", полученных "независимыми экспертами", выбранными российской стороной и согласованными с WADA. Сами пробы, по заверению российских чиновников, опечатаны ФСБ в связи с проведением федерального расследования. При этом визит экспертов в Москву должен был состояться только после восстановления в правах РУСАДА, которое произошло решением исполкома WADA 20 сентября 2018 года.

Россия обязалась предоставить WADA все необходимые данные о пробах до 31 декабря 2018 года. Однако в сроки уложиться не удалось. 17 декабря эксперты прибыли в Москву, комиссия получила доступ в лабораторию, но не смогла завершить процесс извлечения данных, так как российская сторона заявила, что для этого должно использоваться только оборудование, сертифицированное по российскому законодательству.

Получить доступ к данным о пробах международным специалистам удалось только со второй попытки в середине января. Нарушение дедлайна российской стороной вызвало критику со стороны ряда международных спортивных организаций. В частности Британское антидопинговое агентство (UKAD) заявило, что сохранение статуса РУСАДА вызовет "потерю доверия" к Всемирному антидопинговому агентству. Британцев поддержали комиссии спортсменов WADA и Международного олимпийского комитета (МОК).

Тем не менее 22 января исполком WADA оставил неизменным статус Российского антидопингового агентства. Вместе с тем исполком отметил, что РУСАДА должно продолжать выполнять условия WADA, чтобы сохранить статус.​ Генеральный директор российского агентства Юрий Ганус заявил, что "позади только первый этап" – впереди "повторная проверка допинговых проб". При этом он добавил, что после решения WADA о сохранении статуса РУСАДА российские спортсмены могут без ограничений выступать на международных турнирах.

Даже внутри исполкома WADA не было единства по вопросу восстановления полномочий РУСАДА. Вице-президент международного антидопингового агентства Линда Хеллеланд подчеркнула, что сохраняет свою позицию, озвученную еще 20 сентября: прдтверждение соответствия РУСАДА должно произойти не до, а после окончания всех проверок. Но большинством голосов положительное для России решение все-таки было принято. "Несколько членов исполкома высказали свое разочарование в том, что несмотря на нарушенный дедлайн [предоставления данных московской лаборатории] не последовало санкций. Но для нас главное это добиться, чтобы все, кто жульничал понесли наказание. В этом духе было принято сентябрьское решение исполкома, и я надеюсь, что атлеты и другие заинтересованные лица видят, что мы добились хорошего прогресса в этом направлении", - заявил президент WADA Крэйг Ридли.

Теперь работа WADA пройдет в три этапа. Сначала специальная комиссия удостоверится, что российкая сторона не подделала электронные анализы содержимого проб, для этого специалисты WADA скопировали в московской лаборатории так называемые мета-данные. Затем будут изучены сами данные о пробах, в случае, если какие-то из них покажутся экспертам подозрительными, WADA имеет право затребовать из Москвы физические пробы. В случае обнаружения факта подделки или отказа России предоставить физические пробы, РУСАДА вновь лишится соответствия.

Наконец, на последнем этапе, WADA предоставит международным спортивным федерациям информацию о спорстменах, пробы которых оказались положительными, а это может повлечь за собой дисквалификацию и лишение ранее полученных атлетами медалей. Весь процесс займет как минимум несколько месяцев, в течение которых российский спорт продолжит оставаться под дамокловым мечем.

До правосудия еще очень далеко

Глава американского антидопингового агентства Трэвис Тайгерт остался разочарован вчерашним решеним WADA, хотя и назвал его ожидаемым. "Конечно, хорошо, что данные из московской лаборатории были получены, но до правосудия еще очень далеко, так как сейчас нужно проверить подлинность этой информации. Открытое и прозрачное расследование должно начаться немедленно, потому что речь идет о более чем 9 тысячах положительных допинг-проб", - добавил Тайгер.

А Линда Хеллеланд предложила российской стороне оплатить все расходы WADA по работе с данными московской лаборатории: "Россия обманывала, А WADA было вынуждено тратить [на расследование] деньги, которые должны были расходоваться на защиту чистых спортсменов".

Станет ли российское антидопинговое агентство более прозрачным после трехлетней дисквалификации и уступок, на которые оно пошло для восстановления в правах? С этим вопросом Радио Свобода обратилось к комментатору телеканала Eurosport Андрею Кондрашову.

– У Российского антидопингового агентства нет другого пути, кроме как стать более прозрачным. Другой вопрос – на сколько процентов РУСАДА станет прозрачнее? Об этом, наверное, можно только догадываться и какие-то спекуляции строить. Я был склонен полагать, что РУСАДА не лишат статуса на очередном заседании WADA. Откуда такой оптимизм, понятно. У Всемирного антидопингового агентства был шанс вынести жесткое решение еще 1 января, когда истек последний переговорный срок с русским антидопинговым агентством. Но WADA не стало этого делать и дало шанс российскому отделению, чтобы, скажем так, реабилитироваться. Тем не менее я бы все-таки не торопился с радостным прогнозированием. Потому что те данные, которые получила комиссия от Московской антидопинговой лаборатории, будут еще очень долго проверяться. А вот какие будут итоги этих проверок, и какие после них могут быть решения – это пока никому не известно. Для того, чтобы их обстоятельно и детельно проанализировать, потребуется, может быть, даже не один год.

– Вот эти пробы московской лаборатории, к которым WADA теперь получило доступ, могут стать основанием если не для санкций в отношении спортивных организаций, то для дисквалификации отдельных спортсменов?

– Да, конечно, вероятность этого весьма высока. Я думаю, что WADA в ближайшее время сосредоточит свои усилия на анализе полученных данных. Если специалисты найдут большое количество нарушений, массовое использование запрещенных препаратов, то не только РУСАДА, но и вообще российский спорт ждут печальные последствия. Вообще же с каждым годом антидопинговые технологии улучшаются, буквально каждый день появляются сообщения о дисквалификациях иностранных спортсменов, в том числе американских и европейских, и среди них немало весьма известных фамилий. Так что какие-то точечные, персональные санкции для тех россиян, кто будет уличен в употреблении запрещенных препаратов, разумеется, последуют. Ну, и еще не надо забывать, что есть определенный срок хранения проб, и, разумеется, WADA будет торопиться, получив огромный банк данных из Москвы.

– Сказался ли допинговый скандал, в рамках которого многие российские спортсмены не были допущены на важные международные соревнования, в целом на качестве российского спорта?

Дисквалификации, отстранения, санкции по отношению к нашим официальным спортивным организациям даже помогут российскому спорту очиститься

– Безусловно, те спортсмены, которые были лишены зарубежной соревновательной практики, практики выступления в крупнейших стартах, пострадали. Даже, можно сказать, что пострадал и весь спорт, поскольку это главный вид деятельности и спортивных организаций, и топ-спортсменов. Отсутствие такой практики, я бы даже сказал, катастрофически вредно. Для того чтобы восстановить свои кондиции, тот самый спортивный тонус, который позволяет выигрывать крупнейшие соревнования, тоже потребуется некоторое время, какое – это зависит от класса спортсмена. Спортсменам топ-уровня нужно меньше времени, чтобы восстановиться. Но я бы отметил еще одно возможное последствие отсутствия наших спортсменов на протяжении последних лет. Я считаю, что эти обстоятельства – дисквалификации, отстранения, санкции по отношению к нашим официальным спортивным организациям – даже помогут российскому спорту, что называется, очиститься. Во всяком случае, я на это надеюсь. И вот столь жесткие санкции, которые мы в России воспринимаем во многих случаях как обиду, помогут нам понять, что без допинга выигрывать крупнейшие соревнования можно и нужно, как это делают в подавляющем большинстве зарубежные спортсмены. Я не понаслышке знаю, насколько въелось в сознание родителей, экспертов, спортсменов, юных спортсменов понятие "все жрут". Нет, это не так. И может быть, эти жесткие наказания, которые мы приняли, испытали, попытаются этот менталитет изменить. Я на это искренне надеюсь, – говорит спортивный эксперт Андрей Кондрашов.

21 сентября 13-летняя российская фигуристка Анастасия Шаботова в ходе общения со своими подписчиками в Instagram заявила: "Как выступать стабильно? Пьешь много допинга и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо "правильный" допинг пить". Мать спортсменки поспешила отметить, что Шаботову неправильно поняли, а под допингом она могла иметь в виду витамин C. РУСАДА заявило, что проведет в отношении фигуристски проверку и "займется ее образовательной работой".

За время развития скандала с российским допингом состоялись две Олимпиады. В 2016 году международные федерации не допустили к играм в Рио-де-Жанейро более 100 спортсменов из России, в том числе команду по тяжелой атлетике в полном составе и почти всех легкоатлетов. А в 2018 году российская сборная не смогла выступить под государственным флагом на зимней Олимпиаде в Южной Корее. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом.