Германия и Испания признают лидера оппозиционных протестов Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом страны, если в стране не будут объявлены выборы в течение восьми дней. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес и официальный представить правительства Германии, их цитирует агентство Reuters.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция признает политика президентом, если выборы не будут объявлены "в ближайшие недели", сообщает агентство.

К проведению свободных и справедливых выборов в стране ранее призвала глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини.

23 января глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны и принёс присягу — после нескольких дней многотысячных протестов против президента Николаса Мадуро.

Гуайдо заявил, что Мадуро, в мае объявивший о своей победе на президентских выборах, не способен исполнять обязанности главы государства и пообещал провести в стране досрочные выборы.