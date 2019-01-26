Германия и Испания признают лидера оппозиционных протестов Венесуэлы Хуана Гуайдо президентом страны, если в стране не будут объявлены выборы в течение восьми дней. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес и официальный представить правительства Германии, их цитирует агентство Reuters.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Франция признает политика президентом, если выборы не будут объявлены "в ближайшие недели", сообщает агентство.
К проведению свободных и справедливых выборов в стране ранее призвала глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини.
23 января глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны и принёс присягу — после нескольких дней многотысячных протестов против президента Николаса Мадуро.
Гуайдо заявил, что Мадуро, в мае объявивший о своей победе на президентских выборах, не способен исполнять обязанности главы государства и пообещал провести в стране досрочные выборы.
- Мадуро заявил о попытке оппозиции совершить госпереворот и о причастности к происходящему США. В пятницу он предложил Гуайдо провести переговоры.
- Хуана Гуайдо признали временным президентом почти все страны Латинской Америки, Бразилия, США и Канада. Россия подчёркивает, что считает законным президентом Венесуэлы Мадуро.
- Мадуро занимает должность президента Венесуэлы с 2013 года. Тогда он выиграл выборы, которые прошли после смерти бывшего лидера страны Уго Чавеса. Президента критикуют за несоблюдение принципов демократии и нарушения прав человека. 15 января парламент Венесуэлы объявил Мадуро узурпатором. Национальная ассамблея, большинство в которой принадлежит оппозиции, заявила, что считает недействительными все решения, которые принимает глава государства.
- В последние годы в Венесуэле продолжается гуманитарный кризис. В 2018 году показатель инфляции в стране превысил отметку одного миллиона процентов. C 2014 года в стране регулярно вспыхивают уличные протесты против президента. В августе власти Венесуэлы сообщили о предотвращении покушения на Мадуро на военном параде в Каракасе. В январе они объявили о предотвращении попытки военного переворота.
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