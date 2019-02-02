Правительство Венесуэлы отказалось от продажи золота из резерва страны

Правительство президента Венесуэлы Николаса Мадуро, легитимность которого не признают оппозиция и многие страны мира, отказалось от планов по продаже 20 тонн золота из золотого резерва страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным агентства, Центробанк Венесуэлы упаковал и подготовил к отправке 20 тонн золота. Однако участники сделки испугались международного давления и попадания в санкционные списки и отказались от неё. Некоторые сотрудники Центробанка саботировали распоряжения о продаже золота, испугавшись санкций со стороны США, утверждает агентство.

Перевозка золота должна была состояться на самолёте российской авиакомпании E-Cargo, ранее сообщали агентства со ссылкой на источники, но он, по данным сайта Flightradar24, первого февраля вылетел из Каракаса и вернулся в Москву.

Для правительства Мадуро продажа золота – одна из немногих возможностей пополнить свой бюджет. Главным источником поступления валюты в страну была нефтяная государственная компания PDVSA. 29 января её включили в санкционный список Минфина США. В четверг агентство Reuters сообщило, что от закупки венесуэльской нефти отказались европейские трейдеры, опасаясь вторичных санкций.

В январе Банк Англии, где хранится часть золотого запаса Венесуэлы, заблокировал передачу его чиновникам страны, ранее сообщало Bloomberg. На этой неделе советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял в твиттере, что Вашингтон будет работать над тем, чтобы ресурсы Венесуэлы не были разграблены Николасом Мадуро и его сторонниками.

В четверг Болтон посоветовал бизнесменам не иметь дел с природными ресурсами Венесуэлы. Он назвал правительство Мадуро "мафией", которая пытается украсть ресурсы у народа страны.

Санкции покупателям венесуэльского золота пообещал также влиятельный республиканский сенатор Марко Рубио.

В Венесуэле продолжается конституционный кризис, вызванный неприятием оппозиции власти наследника Уго Чавеса, президента Николаса Мадуро. Лидер оппозиционных протестов Хуан Гуайдо на митинге оппозиции объявил себя президентом страны, заявив, что Мадуро не может исполнять свои обязанности. Его признали легитимным главой государства большинство стран Латинской Америки и Бразилия, США, Канада и Израиль. В субботу истекает срок ультиматума Мадуро со стороны Евросоюза — ЕС пообещал признать Гуайдо легитимным президентом, если Мадуро не объявит в стране внеочередные выборы. Он это сделать отказался.