Мадуро предупредил об опасности гражданской войны в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро не исключает вероятности перехода нынешнего политического кризиса в гражданскую войну. "Все зависит от градуса сумасшествия и агрессивности северной империи и её западных союзников", – заявил он в интервью, вышедшем в эфир в воскресенье на испанском телеканале La Sexta. Об этом сообщила "Немецкая волна". По словам Мадуро, официальный Каракас "желает, чтобы никто не вмешивался во внутренние дела" Венесуэлы. "Мы готовы защищать нашу страну" и "не сдадим Венесуэлу", – добавил он.

США рассматривают военную интервенцию в Венесуэлу как один из вариантов своих действий против режима Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявил об этом в интервью телеканалу Си-би-эс, которое вышло в эфир в воскресенье.

"Не хочется говорить об этом, но конечно такой вариант рассматривается", сказал он в разговоре с Маргарет Бреннан, ведущей программы "Лицом к стране".



Президент США рассказал, что Мадуро несколько месяцев назад обращался к нему с просьбой о встрече, но получил от Трампа отказ. Об этом сообщает издание The Hill. В публикации отмечается, что в минувшем январе несколько государств во главе с США, признали временным президентом Венесуэлы председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.