Жертвоприношения

Доброе утро!

“Передвижная выставка” Минобороны России с сирийскими военными трофеями, среди которых – "джихад-мобиль" на базе Jeep Grand Cherokee, отправилась в поездку по России. Поезд доедет из Москвы до Владивостока, а потом вернется обратно к Дню победы, осчастливив своим посещением 60 населенных пунктов.

В России прошли акции памяти Бориса Немцова.

На парламентских выборах в Молдавии лидирует партия социалистов.

Глава КНДР уехал на бронированном поезде во Вьетнам на встречу с Трампом.

Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, которого большинство стран признали законным временным главой страны, проводит консультации с зарубежными политиками. В столкновениях на границе Венесуэлы и Колумбии погибли двое и около 300 человек пострадали.

Акции памяти

В разных городах России прошли акции памяти Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года. В Москве в марше приняли участие от шести (по официальным данным) до десяти (по данным “Белого счетчика”) тысяч человек. В Петербурге с трудом согласованный митинг у Финляндского вокзала собрал более двух тысяч человек. Участники акций возмущались тем, что заказчик убийства не найден и не наказан, о бездействии следствия заявила и адвокат семьи Немцова Ольга Михайлова.

В Назрани на трое суток арестовали ингушского активиста Уруса Курскиева, который в фейсбуке призвал прийти на Марш сыновей депортированных народов Кавказа. Мероприятие, приуроченное к 75-летию депортаций, должно было пройти 22 февраля в Магасе. Но оно не состоялось.

Выборы

На парламентских выборах в Молдове лидирует Партия социалистов (ее возглавляет пророссийский президент страны Игорь Додон), за ней следует Демократическая партия, имеющая большинство в нынешнем парламенте. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду в день парламентских выборов обвинил Россию в попытках повлиять на голосование. Общий расклад политических сил в Молдове объясняется тут.

Как складывается ситуация в Украине в преддверии выборов президента, рассказывается здесь.

“Любые меры” для отстранения “больного тирана”

Глава парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, которого США и несколько других стран признали легитимным временным президентом страны, призвал мировых лидеров рассмотреть "любые меры", чтобы добиться отстранения от власти президента Николаса Мадуро.

Заявление последовало после того, как полицейские и военные попытались уничтожить конвой гуманитарной помощи из Колумбии, США и Бразилии. В столкновениях на границе с Колумбией погибли два человека, более 300 пострадали. Госсекретарь США в твиттере назвал Мадуро “больным тираном”.

Гуайдо находится в Колумбии и в ближайшие дни будет проводить встречи с представителями поддерживающих его иностранных государств. Сегодня он должен увидеться с вице-президентом США Майклом Пенсом.

Жесткий брекзит и бронированный поезд

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь отложила парламентское голосование по брекзиту, которое должно было состояться на этой неделе. По ее словам, голосование пройдет до 12 марта, а пока она продолжает переговоры с лидерами ЕС. На прошлой неделе 11 депутатов парламента покинули лейбористскую (восемь человек) и консервативную партию (трое), присоединились к независимой группе и пообещали создать новую партию.

Глава КНДР Ким Чен Ын выехал на бронированном поезде во Вьетнам, где 27-28 февраля пройдет его встреча с президентом США. Трамп тем временем анонсировал в твиттере новый саммит – с председателем КНР. Он должен пройти в поместье Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде, только Трамп не написал когда. Предполагается, что лидеры США и КНР подпишут торговый договор между двумя странами.

Религиозное

В Ватикане завершилась первая в истории встреча высших иерархов Римско-католической церкви, посвященная борьбе с сексуальным насилием по отношению к детям со стороны священников. Папа римский пообещал принять конкретные меры и сравнил педофилию с человеческими жертвоприношениями.

Верховный шаман России открестился от верблюдов, сожженных по инициативе его зама, и назвал подобную практику сатанизмом.

Шесть ссылок

Пейзажи. Иван Чувиляев рассказывает на “Полке” о чеховской “Степи” или вот эссе историка кино Наталии Яковлевой о “левитановских” пейзажах в русском кино.

Эмигранты и не только. Очередная серия русской эмиграции посвящена тем, кто покидал СССР в годы застоя. Старинное (2003 года) интервью с Владимиром Топоровым тоже начинается с рассказов о русских эмигрантах – чтобы потом перейти к более загадочным вещам вроде древнепрусского языка.

История, в том числе новейшая история понятий. За двадцать лет правления императрицы Елизаветы Петровны, с 1741 по 1761 год, в России не было совершенно ни одной смертной казни. Здесь историк Елена Марасинова предлагает интерпретацию этого уникального моратория. “Новый национализм”: на вопрос о том, что происходит в данный момент с понятием нации и чего можно ждать от текущего подъема национализма, отвечают пять российских ученых.

Искренне Ваши,

Семь Сорок