Между катастрофами двух Боингов-737 обнаружено сходство

Министр транспорта Эфиопии заявил, что по результатам расшифровки чёрных ящиков, между авиакатастрофой в Эфиопии и падением лайнера Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air полгода назад в Индонезии обнаружены сходства.

В Эфиопии и Кении состоялось прощание с погибшими пассажирами лайнера компании Ethiopian Airlines, разбившегося 10 марта. Погибли 157 человек, среди которых были граждане 35 стран, трое из них россияне.



Родственники и близкие 12 жертв из Эфиопии собрались в соборе Святой Троицы в столице страны Аддис-Абебе. В некоторых гробах находилась земля с пеплом с места аварии, так как обнаружить тела всех погибших не представляется возможным. Семьям сообщили, что идентификация останков может занять до шести месяцев.



После катастрофы 10 марта в нескольких странах была приостановлена эксплуатация самолетов Boeing 737 моделей Max 8 и 9. По словам министра транспорта Эфиопии, расследование причин аварии нового лайнера потребует длительного времени.