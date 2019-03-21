Украина заняла первое место в мире по уровню недоверия к власти. Согласно результатам исследования американской компании Gallup за 2018 год, только 9 процентов украинских граждан доверяют власти. Это самый низкий показатель в мире.

Украина занимает первое место в антирейтинге уже второй год подряд. Всего в исследовании учтены показатели около 120 стран. В странах бывшего СССР, по данным Gallup, медианный уровень доверия к власти составляет 48 процентов, а в целом в мире – 56 процентов. Конкретных цифр по другим странам, кроме Украины, Gallup не приводит.

Социологи отмечают, что во времена президентства Виктора Януковича украинским властям доверяли 24 процента граждан страны. Такой же процент населения доверял властям в начале президентства Петра Порошенко. Еще 48 процентов граждан одобряли его деятельность. Однако с 2015 года уровень доверия к власти на Украине не превышал 14 процентов.

Gallup опубликовала данные по Украине в преддверии президентских выборов в этой стране. Они назначены на 31 марта. В них участвуют 39 кандидатов. В числе лидеров президентской гонки – шоумен Владимир Зеленский, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и действующий глава государства Порошенко.

При этом все три лидера оказались замешаны в политических скандалах. Окружение Порошенко считают причастным к хищениям в оборонной сфере. Партию Тимошенко связывают с убийством антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк. Зеленский, в свою очередь, как пишут СМИ, продолжает получать дивиденды от бизнеса из России.

В феврале социологи российского "Левада-центра" опубликовали результаты опроса, согласно которому 52 процента граждан России считают, что чиновники лгут о положении дел в стране. Это рекордный показатель. Год назад таких людей было на 15 процентов меньше.