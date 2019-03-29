США подготовили второй пакет санкций против России за атаку в Солсбери

Белый дом получил от Государственного департамента и Минфина США предложения по второму пакету санкций против России за атаку в Солсбери. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает агентство Bloomberg. В ноябре прошлого года Госдепартамент уже уведомил Конгресс США, что Россия не выполнила условия по закону о химическом разоружении. Ведомство пообещало ввести против Москвы набор "очень болезненных" мер.

Администрация Дональда Трампа ввела санкции против России за использование химического оружия после того, как установила, что Москва использовала запрещённое нервно-паралитическое вещество против живущего в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Против России был применён закон 1991 года о контроле и ликвидации химического и биологического оружия. Он предполагает два этапа санкций против стран-нарушителей. В августе Вашингтон запретил экспорт в Россию товаров и технологий, имеющих отношение к национальной безопасности и химической промышленности, и запретил оказывать стране финансовую помощь.

При обсуждении второго пакета упоминался набор следующих мер:

Запрет кредитовать Россию американским банкам. Голосование против всех инициатив против финансовой или технической помощи России во всех международных организациях. Запрет на экспорт в Россию любых американских товаров. Запрет на импорт любых товаров из России, кроме еды и сельскохозяйственной продукции. Приостановка дипломатических отношений или сокращение число дипломатов. Запрет авиаперевозок между странами, подконтрольными правительству России компаниями (речь, в первую очередь, может идти об “Аэрофлоте”)

Почему новый пакет санкций ещё не был введён — неизвестно, пишет Bloomberg. В феврале представитель Госдепартамента заявил, что санкции уже на подходе, но процесс их подготовки требует времени.

Москва свою причастность к инциденту в Солсбери категорически отрицает.