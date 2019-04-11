Министерство просвещения предложило запретить детям, не прошедшим вакцинацию от особо опасных инфекционных заболеваний и обследование на них, посещать образовательные учреждения. Соответствующее письмо ведомство направило в комитет Госдумы по охране здоровья, сообщает государственный телеканал "Вести" со ссылкой на "Интерфакс".

Доступность общего образования в стране (до 9 класса школы включительно) гарантируется Конституцией. Но в ведомстве считают, что право на получение образования не будет нарушено, так как учиться можно дистанционно или дома.

Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил в четверг завести для детей обязательные паспорта прививок. Согласно приведённым им оценкам, до 10 процентов родителей в стране ежегодно не иммунизируют своих детей.

В начале апреля в Минздраве сообщили о работе над законопроектом о запрете публичных призывов к отказу от прививок и наказании за публикацию таких обращений. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году заболеваемость корью в России выросла в 13 раз. “Известия” со ссылкой на ведомство сообщили об удвоении числа заболевших коклюшем. В 2019 году Всемирная организация здравоохранения назвала отказ от прививок глобальной угрозой здоровью.