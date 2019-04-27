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Росгвардия хочет засекретить свои госзакупки

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Федеральная служба войск национальной гвардии России, более известная как Росгвардия, хочет засекретить свои закупки. На портале нормативных актов опубликован документ, по которому ведомство предлагается включить в список федеральных органов, информация о госзакупках которого является закрытой.

Представитель Росгвардии заявил журналистам, что на ведомство возложены задачи особой важности, поэтому часть информации о тактике действий, вооружении и оснащенности её подразделений не должна носить публичный характер.

В СМИ неоднократно появлялась информация о заказах Росгвардии на покупку техники и спецсредств, включая дистанционные электорошокеры, устройства для создания визуально-оптических помех, системы акустического воздействия и лазерные установки для разгона толпы. Затраты на снаряжение, покупку которого ведомство объясняет стремлением эффективнее бороться с нарушителями порядка, исчисляются миллиардами рублей.

В августе прошлого года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что продукты для бойцов Росгвардии закупаются по сильно завышенным ценам, а конечными бенефициарами аферы могут быть либо премьер-министр Медведев, либо люди из его ближайшего окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов за это вызвал Навального на дуэль.

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Позже Росгвардия и военная прокуратура заявили, что сами проводят расследование касательно закупок у крымского мясокомбината "Дружба народов", поскольку продукты, которые он поставляет, не соответствуют государственному стандарту, указанному в контрактах. Об итогах проверок до сих пор ничего неизвестно.

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