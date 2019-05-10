Человек бунтующий. Эфир в 21:05

История ГУЛАГа - это не только память массовых репрессий, рабского труда и истребления людей, но и опыт сопротивления. Таким, в частности, было выступление заключенных Горлага (Норильск) летом 1953 года. Одним из руководителей восстания был Сергей Соловьев, судьба которого сплелась с трагедиями ХХ века. Автор его биографии Николай Кононов и историк Данила Моисеев в гостях у новой программы Радио Свобода "Археология. Прошлое". Эфир в 21:05.