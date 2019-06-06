Суд арестовал четырёх подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд Московской области арестовал на два месяца четвёртого подозреваемого в убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина. Сааку Саакяну вменяют статью о "хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору", сообщает агентство "Москва".

Ранее по той же статье арестовали двух предполагаемых участников драки, в которой погиб Белянкин. Ещё одного предполагаемого нападавшего обвиняют в убийстве. Он также отправлен в СИЗО.

​Белянкин был убит 1 июня в посёлке Путилково Московской области около Московской кольцевой автодороги. По словам очевидцев, он вступился за двух прохожих, которых избивала толпа. Известно, что бывший спецназовец применил травматический пистолет. Его стали избивать, а затем нанесли удар ножом в сердце.

В Москве прошла серия одиночных пикетов у здания посольства Армении. Участники требовали выдать в Россию подозреваемого в убийстве. О том, что к преступлению могут быть причастны граждане Армении, ранее заявил отец Белянкина. По его словам, эту информацию он получил от следователей, которые работали на месте убийства. Они рассказали ему, что часть участников драки, в которой погиб спецназовец, уже улетели в Ереван.