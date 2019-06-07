Суд вернул в Роскомнадзор дело против "Коммерсанта" о гостайне

Мировой суд в Москве вернул в Роскомнадзор административное дело о злоупотреблении свободой массовой информации, составленное в отношении газеты "Коммерсантъ". Об этом сообщил главный юрист издательского дома Георгий Иванов.

По словам юриста, суд вернул материалы дела без рассмотрения, поскольку из них непонятно, в чём именно состоит правонарушение.

3 июня стало известно, что "Коммерсанту" может грозить штраф до 1 миллиона рублей по обвинению в разглашении государственной тайны. Дело зарегистрировали в судебном участке № 389 в Москве. Причины претензий к изданию указаны не были. ТАСС ранее отмечал, что это дело может стать первым в истории подобным случаем в отношении СМИ.