"Кинули на асфальт, били ногами". Жестокость при разгоне оппозиции

20 июля на проспекте Сахарова в Москве пройдет митинг с требованием допустить оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Среди тех, кому отказали в регистрации, – политики и гражданские активисты Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, Константин Янкаускас и Юлия Галямина. Уличные протесты в поддержку независимых кандидатов начались в воскресенье, 14 июля. В тот день полиция жестко разогнала демонстрантов. Трое участников акции были госпитализированы. Радио Свобода побеседовало с пострадавшими от действий полицейских.

Участник акции у Мосгоризбиркома Максим Верхотуров рассказал в интервью Радио Свобода, что, его избили во время задержания независимого кандидата Любови Соболь. В тот момент Верхотуров находился рядом с ней.

– Взяли захватом за шею, кинули на асфальт и начали бить ногами по животу, по ребрам, по голове. Попадали и по шее. Разумеется, в тот момент я уже не понимал, что происходит вокруг. Я закрывал руками лицо, чтобы удары хотя бы не попадали по голове. После этого меня перевернули, и, схватив за верхнюю часть футболки, потащили к автозаку. Я не мог дышать, потому что воротник передавливал горло. Во время досмотра у автозака полицейские пинали меня по ногам.

Через полтора часа Максима Верхотурова, Любовь Соболь и часть других задержанных привезли в ОВД "Лужники".

Если бы не форма, мы бы с тобой по-пацански разобрались!

– Там на КПП дежурный полицейский сказал нам: "Вы по какому вопросу? Уходите", проводил нас до выхода и закрыл за нами ворота. Буквально через несколько секунд выбежали двое полицейских (один из них в штатском) и начали опять задерживать Соболь, меня и Алексея Миняйло. В самом отделе у металлоискателя меня швырнули на пол. Из-за этого я ударился головой о кафель.

После этого Максим Верхотуров стал записывать на телефон, как в участке "скручивают" Алексея Меняйло. За это полицейские попытались у него телефон отобрать. Затем Верхотурова отвели в другую комнату, где, по его словам, на него пытались оказывать психологическое давление.

– По одному заходили и угрожали: "Если бы не форма, мы бы с тобой совсем по-другому говорили! Уже по-пацански бы с тобой разобрались!"

Максим Верхотуров неоднократно требовал вызвать скорую, но врачей вызвали только, когда в отдел полиции приехал правозащитник. В больнице у пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы живота, рёбер, копчика, шеи и головы.

– У меня на тот момент была тошнота, меня рвало, сильно кружилась голова, я не понимал, что происходит. Болело всё тело: ребра, безумно сильно – живот. Даже больно было повернуться на стуле, не то чтобы идти куда-то.

Полиция возбудила против Верхотурова административные дела за участие в несогласованном митинге и за неподчинение требованиям сотрудника полиции. Пострадавший с этими обвинениями не согласен и намерен подавать иски против избивших его полицейских.

Находившийся с Максимом в ОВД “Лужники” Алексей Миняйло рассказал, что его тоже грубо задержали возле избиркома, но бить начали только в отделении полиции. По словам Миняйло, когда Любовь Соболь стали задерживать возле ОВД, он встал на пути полицейских с требованием прекратить незаконное задержание, за что его скрутили и вернули в участок.

– В ОВД меня с Максимом избили. Меня – просто за то, что я заступился, а его еще и за то, что он успел снять, как меня избивали. Когда меня привели в комнату для задержанных, мне продолжали выкручивать руки, делать болевые приемы, потому что я отказался отдавать телефон. Я положил мобильный в трусы, чтобы его не достали. Они говорили: "Отдавай мобильный, а то мы сейчас штаны с тебя спустим!". В итоге они залезли ко мне в трусы и вытащили телефон.

Алексей Миняйло координировал работу сборщиков подписей нескольких кандидатов от штаба Навального. По его словам, он видел весь процесс изнутри и абсолютно уверен, что собранные его людьми подписи не поддельные. В знак протеста против недопуска независимых кандидатов Алексей Миняйло объявил голодовку.

Вспышка в глазах и гул в ушах. Даже не разобрал, как встал на ноги

Еще один участник акции Максим (попросил не называть его фамилию), рассказал, что он стоял возле входа в избирком и снимал встречу избирателей с независимыми кандидатами на видео. Когда представители правоохранительных органов начали выдавливать митингующих из двора, Максима вынесло в сторону полицейских:

– Они били дубинками тех активистов, которые были ближе всего к ним. Меня ударили, схватили за ноги, и я затылком ударился об асфальт. Дальше – вспышка в глазах и гул в ушах. Даже не разобрал, как встал на ноги. Кое-как отошел с того места, уже шел к тем, кто тоже отходил. И приблизительно через пару минут меня догнали. Задерживали толпой, человек восемь полицейских.

В участок Максима не повезли. Из автозака его забрала скорая. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга. В больнице к Максиму и еще одному пострадавшему на акции приходил сотрудник полиции. Пострадавшие отказались говорить с ним без адвоката, после чего полицейский ушел.

Максим полагает, что после случившегося нужно потребовать от правоохранительных органов компенсацию, но идти в суд он пока не решился.

– Мне кажется, для меня будет только хуже, если я пожалуюсь. Мало ли, обратное какое-нибудь заявление от полицейского пойдет, – говорит Максим.

Московский избирком отказался зарегистрировать для участия в выборах в столичный парламент ряд независимых оппозиционных кандидатов. Как сообщали сами политики, отданные за них реальными людьми подписи окружные комиссии признали несуществующими. Всю неделю в Москве на Трубной площади проходили акции протеста с требованием зарегистрировать оппозиционных политиков. 20 июля в их поддержку состоится большой согласованный митинг на проспекте Сахарова.