Один из героев расследования Ивана Голунова о связи ФСБ и похоронного бизнеса в Москве Егор Мазараки продал свои доли в бизнесе вскоре после выхода текста. Внимание на это обратило издание "Медуза".

Всего за несколько дней 19-летний предприниматель продал контролирующую долю в строительной компании, исполняющей государственные подряды, и банном комплексе в центре Москвы, недалеко от здания правительства России. Он продал также свои доли в компании, арендующей территории в комплексе "Трёхгорная мануфактура", и компании, владеющей несколькими ночными клубами в Москве.

Соучредителем одной из своих компаний, "Меркурий", Мазараки перестал быть 19 июля. Компания управляет несколькими заведениями, входящими в комплекс Soho Rooms. Другие свои клубно-ресторанные активы Мазараки передал предпринимателю Игорю Нелюбову. Как отмечалось в расследовании Голунова, Нелюбов управляет развлекательным бизнесом семьи Мазараки, вероятно, связанной с руководством московского управления ФСБ.

В частности, Нелюбов значится генеральным директором компании – владельца товарного знака и интернет-домена концертной площадки Arena by Soho Family. 20 июля 2019 года в этом заведении охрана избила троих журналистов, которые шли на концерт. Конфликт начался с обнаруженного в рюкзаке одного их журналистов листовки с прошедшего 20 июля митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

Среди пострадавших журналистов – сотрудник Радио Свобода Евгений Левкович. В понедельник Радио Свобода направило запросы руководству клуба и в Управление МВД по городу Москве с требованием разъяснить случившееся. Ответы на запросы пока не поступили в распоряжение редакции.